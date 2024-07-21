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游錫堃退而不休 吟唱漢詩、蘭城民主尋蹤

記者戴永華／宜蘭21日電
游錫堃辭立委退休後返鄉宜蘭，但生活依舊充實，忙著探索蘭城民主尋蹤與創作漢詩吟唱。(記者戴永華／攝影)
游錫堃辭立委退休後返鄉宜蘭，但生活依舊充實，忙著探索蘭城民主尋蹤與創作漢詩吟唱。(記者戴永華／攝影)

立法院前院長游錫堃年初辭去立委後，退休返鄉宜蘭，但生活依舊充實，忙著探索蘭城民主尋蹤與創作漢詩吟唱。「蘭城」指的是宜蘭市舊城區，是民主先賢蔣渭水等人成長之處。他說，宜蘭人在推動台灣民主的過程中扮演重要角色，但歷史紀錄殘缺，他要找回消失的民主拼圖。

游錫堃2月1日辭立委後，就忙著租房子搬回宜蘭，花了兩天找房子，終在縣政中心附近一處國宅落戶。游錫堃長期在台北上班，宜蘭羅東的老房子已20多年未住，年久失修、白蟻肆虐，相當殘破，初估要花5、600萬元整修，決定租屋較簡便。

還來不及整理租屋處，就陸續辦兩場跟民主運動相關的新書發表會。游錫堃說，宜蘭有蔣渭水、石煥長等先賢，早年成立「台灣議會期成同盟會」，是台灣民主史上第一個依法成立的政治結社，希望透過新書發表拋磚引玉，引起更多人參與宜蘭民主軌跡的歷史拼圖，進而推動宜蘭市蘭城尋蹤的文化觀光路徑。

游錫堃也編著「詩說台灣民主路」的古典詩集有聲書，從1895年日本據台乙未戰爭至今，超過1世紀的歷史中，選出39位詩人、70首詩作，「詩」說台灣邁向民主之路的歷程，掃描書上QRcode，就能聽到台語及客語吟唱。

游錫堃說，幾年前在youtube看到有人吟唱漢詩，覺得好聽，產生興趣後就自學吟唱，他笑稱自己「國語」不標準，用台語吟唱漢詩就不會有這個問題。用台語和客語吟唱漢詩，除能傳承瀕危的本土語言，還能藉由先賢流傳下來膾炙人口的詩詞，豐富文學修養；而推廣詩詞吟唱藝術，能怡情養性外，還能從漢詩中認識更多真實的台灣歷史。

游錫堃幾乎每天閱讀，退休後更是什麼書都看，白居易616個字的《琵琶行》，他可吟唱熟背；5000多字的老子《道德經》也是滾瓜爛熟。游錫堃腳力好是有名的，他愛山成癡，爬過25座台灣百岳，近年因膝蓋受傷改騎自行車。他笑稱1997年擔任縣長時，宜蘭是全國最早闢建自行車專用道的縣市，如今他騎車享受早年的建設成果，感受蘭陽平原鄉間小路之美。

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