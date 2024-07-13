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遭冒名詐騙 國泰金董座：網路上的不是我

記者陳美君／台北13日電
被冒名詐騙，國泰金董座蔡宏圖說自己已報案多次，請大家不要相信蔡宏圖在網路上提供投資諮詢，他甚至指著自己的臉說，「這個才是真的，其他都是假的」。(翻攝自國泰資產管理高峰會直播)
被冒名詐騙，國泰金董座蔡宏圖說自己已報案多次，請大家不要相信蔡宏圖在網路上提供投資諮詢，他甚至指著自己的臉說，「這個才是真的，其他都是假的」。(翻攝自國泰資產管理高峰會直播)

詐騙集團盜用名人肖像進行投資詐騙案件頻傳，就連國泰金控董事長蔡宏圖也不堪其擾。蔡宏圖12日在「國泰資產管理高峰會」致詞時首度公開喊話，近期臉書、網路上有許多以蔡宏圖之名，誘拐民眾加入投資群組等詐騙事件，「所有在臉書與網路上，蔡宏圖的投資徵詢影片，請你們不要相信。」

蔡宏圖在台上致詞時指著自己說：「這個我才是真的、其他都是假的，不知道從哪裡來的影片，我已經報案很多次了，大家千萬要小心。」

蔡宏圖強調，大家都想要賺錢，但風險要評估，「可能我的信用不錯，所以被拿來當招牌，但你們要知道，我本人在這裡，你們跟我不熟的，這就是我本人，我應該沒有整容過」。

事實上不只蔡宏圖，包括國泰金控投資長程淑芬及國泰投信董事長張錫等，也都遭到詐騙集團盜用肖像，在社群網站招攬加入投資群組；不過即使向社群媒體檢舉甚至向警方報案，此類盜用名人照片或影片進行詐騙的案件依然層出不窮，只能仰賴民眾有足夠智慧能夠判斷、不要輕易上詐騙集團的當。

立法院會12日三讀通過打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例」及修正「通訊保障及監察法」，加重刑責重罰詐騙，詐欺犯獲利達1億元，最重可處12年有期徒刑，併科3億元罰金；網路平台刊登或推播廣告不得含有涉及詐欺內容，違者將降低流量，最重將被封網，TikTok、臉書、Google都在納管範圍。

「詐欺犯罪危害防制條例」強化數位經濟防詐措施，要求具一定規模的網路廣告平台業者必須「類落地」，課予業者防詐義務，業者知悉刊登或推播的廣告為詐欺廣告或明顯涉及詐欺時，應主動或依司法警察機關及相關主管機關的通知期限內，移除、限制瀏覽、停止播送該廣告，或採取其他必要處置，並提供廣告託播者、出資者等相關資訊；違反情節重大者，可處250萬元至1億元罰鍰，降低流量甚至封網。

詐欺 投資 詐騙集團

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