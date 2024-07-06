「愛家名醫」爆性騷主播 電視台證實

江坤俊和護理師不約而同請假避風頭。(取自臉書)

台灣「愛家名醫」江坤俊爆出出軌醜聞，醫界紛紛爆料早就不意外。他不僅疑似和護理師過從甚密，甚至傳出早在還是「健康2.0」固定來賓時，就曾多次騷擾一起主持節目的TVBS女主播鄭凱云。

根據消息指出，江坤俊曾多次傳簡訊騷擾鄭凱云，也會製造肢體碰觸機會。鄭凱云曾向電視台高層反應，並堅持拒絕與人品有問題的人合作。後來江坤俊和鄭凱云沒再同台，改為和韋汝搭檔，鄭凱云則是單獨主持。

鄭凱云晚間向「中時新聞網」證實確有此事，但不願意受訪，也不想再重提被騷擾的相關細節。

鄭凱云早就跟江坤俊劃清界線。(取自臉書)

TVBS聲明表示：「本公司一向遵守性別平等工作法及性騷擾 防治法等相關規定，並致力於保護每位員工的隱私和尊嚴。本公司曾收到了性別平等工作法的申訴，並立即召開性平會進行調查，按照法律進行處理，同時將處理結果通知雙方當事人，雙方皆接受結果結案。出於對申訴人的保護，我們無法就此事進一步透露更多細節，敬請見諒，謝謝大家的關心。本公司將繼續致力於營造一個安全、公平和尊重的工作環境。」

名醫江坤俊被爆出軌偷吃護理師，知情人士透露，該名護理師已經向醫院告假一周避風頭，而江坤俊也傳出暫停錄影，甚至遭到代言廠商要求電視台協助補救。

新聞爆發後，幾位網友在網路社群上接連留言早已知道江坤俊對某位護理師特別照顧，兩人的關係在醫院和業界已經不是秘密。而江坤俊堅稱對方是「來往比較熟識的同事」，目前自己家庭狀況一切良好，太太也發聲否認夫妻討論過此事。

然而江坤俊愛家形象已經重創，現在更爆出他看診態度輕浮等負面傳聞，放眼望去業界竟然無一人替他辯駁，反而還證明連護理長都不敢動江坤俊青睞的護理師。

外傳電視台要求江坤俊暫停錄影一個月，TVBS則說江坤俊原本就計畫7月要帶家人出國旅遊，他事前已經錄好存檔，出國期間就好好休息與家人相處。至於他手上7家代言廠商抗議等消息，電視台並未提及。