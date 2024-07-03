我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

市調機構：比亞迪純電車2024將賣破千萬輛 超越特斯拉

WSJ：中國經此管道拿到NVIDIA高階晶片毫無阻礙

郭正亮與正妹同遊遭攻擊 反嗆：民進黨誰有小三我都知

台灣新聞組／台北3日電
前立委郭正亮（左）日前赴大陸旅遊，與紐西蘭電視台華裔主持人「三妹」一起拍攝Vlog。（取材自郭正亮YouTube）
前立委郭正亮（左）日前赴大陸旅遊，與紐西蘭電視台華裔主持人「三妹」一起拍攝Vlog。（取材自郭正亮YouTube）

前立委郭正亮日前赴中國大陸旅遊，與紐西蘭電視台華裔主持人「三妹」一起拍攝Vlog，遭到部分網友酸「在中國有辣妹伴遊」、「演都不演了」。對此，他也氣到正面回嗆：「笑死我了，不去管（前綠委）趙天麟，你要抓小三，我知道的民進黨政治人物小三比你多得多」。

郭正亮與「三妹」長期合作《三妹說亮話》網路節目，日前他們一起到深圳旅遊，並拍攝Vlog分享遊記，影片中可以看到除了體驗當地美食、交通外，還去KTV歡唱，不料這些舉動卻被部分網友酸：「有中國女子導遊陪你唱歌吃飯」、「老夫少妻」等。

對此，郭正亮也正面回應，當時在唱歌，三妹的老公還坐在他對面，「人家都結婚三年了，拜託，都可以當我女兒了……，我們去吃個飯，隔壁就是唱歌的包廂，唱20分鐘就走了」。郭正亮也說，三妹的老公是台灣人，人家就是單純的夫妻，還要被部分網友做文章，真是笑死人，當時三妹和老公回成都，聽說自己要到深圳，而三妹的老公也剛好要到深圳開會，於是就相約在深圳見面，郭正亮則提議乾脆一起來拍Vlog，三妹就跟她的老公一起來。

郭正亮也表示，某些網友與其管他，不如去管前陣子爆出與中國女子婚外情的趙天麟，「那個女生到現在還沒抓到」。他也強調，「要抓小三，我知道的民進黨政治人物的小三比你多得多，你們這些1450都是一些笨蛋，你們對民進黨了解有多少？我在民進黨30年，誰的小三是誰我會不知道？我們姑隱其名，幫人家留點秘密、留點口德，太好笑了！」

民進黨 趙天麟 華裔

上一則

黑白集／對賴清德絕望的 何止游盈隆

下一則

備戰2028？盧秀燕5日訪王金平 韓國瑜頻被點名選黨主席

延伸閱讀

對岸用媽祖統戰？親綠廟宇：交流時不會涉及政治

對岸用媽祖統戰？親綠廟宇：交流時不會涉及政治
藍「四方聯盟」固樑 趙少康促查罷免人頭

藍「四方聯盟」固樑 趙少康促查罷免人頭
黑白集／擺拍「急了」的民進黨人 才是真正急了

黑白集／擺拍「急了」的民進黨人 才是真正急了
深圳樓放寬限購 港人買賣增 港樓撤辣後有人賣深樓回流

深圳樓放寬限購 港人買賣增 港樓撤辣後有人賣深樓回流

熱門新聞

金曲獎頒獎典禮開始前1小時，入圍本屆華語歌王的中國歌手許鈞臨時宣布不出席。(十一音樂／提供)

人都到台灣了 中國歌手突集體缺席金曲獎

2024-06-30 02:25
台積電計畫在嘉義科學園區蓋2座CoWoS先進封裝廠，5月底第1座廠（P1）整地發現疑似遺跡，暫停施工，將搶救挖掘。(嘉縣府提供)

台積電嘉義廠開挖發現繩紋陶遺址 考古人員：像蟄伏已久巨獸躍起

2024-06-25 21:50
女子到帛琉觀光潛水，卻遭遇到海關不合理對待。僅示意圖，非當事人。(Unsplash/Jaiden Peters)

台女飛帛琉 遭海關要求「全身脫光看私密處」機場淚崩

2024-06-26 20:40
杜姓男子從介壽路派出所被移往中正一警分局，一路被員警架上車，期間對媒體喊話說，「國安特務」、「我老婆是共諜......高官......我老婆是......」等話語，語焉不詳。(記者翁至成／攝影)

他開車撞台總統府 向媒體喊「我老婆是共諜」還不理律師

2024-07-01 13:00
中華民國駐美代表俞大㵢。(華盛頓記者張文馨／攝影)

逐一回應爭議 俞大㵢認搭公務車賞櫻、為何要買Cadillac

2024-06-25 20:03
東森「關鍵時刻」主持人劉寶傑。(圖／摘自YouTube)

和「關鍵時刻」劉寶傑鬧翻？名嘴證實暫時不再上節目

2024-06-30 15:46

超人氣

更多 >
中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆

中國7歲女童在線回報特斯拉Bug 馬斯克竟親自回覆
沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬

沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬
美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返
「都妳太性感」前男友愛愛總是不到1分鐘 她交下一任才知真相

「都妳太性感」前男友愛愛總是不到1分鐘 她交下一任才知真相
要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死

要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死