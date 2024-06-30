房產不留女兒 吳淡如決定賣了宜蘭「小熊書房」

小熊書房是梅花湖畔最美風景。（圖／小熊書房提供）

吳淡如2010年買下宜蘭小熊書房並經營餐廳，使梅花湖一度成為熱門觀光景點。不過近期由於店長的健康因素必須退休 ，身為房東的吳淡如打算另尋有緣人接手。

吳淡如當年以女兒為名開設小熊書房，興致勃勃地投入經營，開幕初期因人手足，她還親自下場洗碗，這份熱情和努力讓小熊書房餐廳成為當地的熱門景點，吸引了大量遊客和當地居民。

2020年新冠肺炎疫情 蔓延，吳淡如本想結束營業，後來選擇退居幕後，將經營重任交給弟媳婦，也就是現在的店長，自己則扮演起房東的角色。為了讓小熊餐廳能夠持續經營，她僅向弟媳婦收取少少的租金，這樣的安排讓餐廳在疫情期間得以堅持下去。

弟媳婦在這五年中盡心盡力地經營著餐廳，但近期因身體狀況不佳，吳淡如不得不與弟弟討論，勸弟媳婦休息，將經營重擔暫時放下，而且小熊書房近年來與飯店廚師合作轉型線上餐飲，餐點上架於電商平台，像是義大利麵品項的銷售量十分亮眼，收入甚至超過實體店面。

吳淡如坦言，如果能遇到一位不錯的餐飲老闆來接手經營，她將十分樂見其成。小熊書房占地200坪，內部空間約80坪，當初花500萬元裝潢，若以投資 角度來看，算是不賺不賠的投資，賺的是經營實體店面的經驗，對現在經營電商也有一定的幫助。

她感慨地說：「我不忍心看到梅花湖再次衰退，回到2010年前的模樣。」這份對梅花湖的深厚情感，讓她希望能有新的人來延續這份繁榮。

當初她為了女兒購買小熊書房，然而，隨著時間的推移，女兒不太有什麼記憶，加上她現在台中唸書，未來也不太可能對經營餐廳產生興趣。吳淡如認為，沒有必要將房產留給女兒，她更希望梅花湖能夠繼續熱鬧繁榮。她說：「我就不想看到它荒廢，如果有連鎖品牌進駐，我未來還可以去喝杯咖啡，我自己現在沒有力氣經營，弟媳也要退休了。」