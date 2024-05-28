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黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

聯合新聞網／即時報導
黃仁勳再度訪台，27日被目擊出現在松山區的「犂園湯包館」。（取材自業者臉書）
黃仁勳再度訪台，27日被目擊出現在松山區的「犂園湯包館」。（取材自業者臉書）

2024 Computex 6月3日即將開展，Nvidia執行長、AI教父黃仁勳本月26日就提前訪台，他的私下行程一舉一動更捲起「黃氏旋風」持續吸引鎂光燈的焦點，除了每次赴台必造訪的美食店家「花娘小館」外，27日他更被目擊出現在松山區的「犂園湯包館」。

綜合媒體報導指出，犂園湯包館有「平價版鼎泰豐」之稱，黃仁勳一行人點了多道菜色，包括上海小籠湯包、蟹黃湯包、大餅捲牛肉、三鮮鍋貼、犁園蘿蔔糕、酸豆大餅、蘿蔔絲酥餅、XO醬雙魚炒飯、特製山東燒雞、紹興醉雞、客家小炒及京醬肉絲等多道，不過網路上許多食記大推，號稱全台首創口味的羅勒鮮蚵湯包則沒有點。

據了解，黃仁勳此行七人總共消費2千餘元，黃仁勳還大方給了1千元小費（31美元），店家也開心在臉書秀出與他的合照，寫道「那個男人來了」，並大方分享菜單。黃仁勳手上還拿著兩碟小菜，掛著享受美食的滿足笑容。

犂園湯包館位於捷運南京復興站附近的巷弄裡，自2010年開業至今，Google地圖上已累積近3000則評論，還有4.3顆星，不少網友留言說「炒飯好吃」、「琳瑯滿目的小菜櫃」、「被湯包擔誤的鍋貼店」、「美味程度和鼎泰豐差不多」、「豆沙鍋餅、奶黃包必點」、「每次來台北必吃的愛店，大推」。

黃仁勳每次訪台總不忘到處嘗美食，他的美食地圖也成為許多民眾追蹤的指標。除了此次的「犂園湯包館」、「花娘小館」之外，像是寧夏夜市、饒河街夜市，台北四平商圈最火紅的便當店富霸王豬腳、牛耳精緻麵館、私廚餐廳春韭、鄒記食舖、老撈麻辣火鍋、無菜單台菜料理聚聚等，都因為他而爆人潮。

而黃仁勳這次返台，27日除了去犂園湯包館用餐，還有一個私人行程就是在他下榻的文華東方酒店旁的「Manorsalon」理髮店修剪髮型，老闆也分享說黃仁勳在店內給人的印象溫和有禮，舉止態度都非常的謙虛。

黃仁勳 臉書 捷運

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