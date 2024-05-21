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第一夫人吳玫如走進民眾目光 賴清德長子也罕見現身

記者陳熙文、蔡晉宇／台北21日電
鮮少公開亮相的第一夫人吳玫如（前右），20日與丈夫、總統賴清德（前左）進入國宴會場。（記者劉學聖／攝影）
鮮少公開亮相的第一夫人吳玫如（前右），20日與丈夫、總統賴清德（前左）進入國宴會場。（記者劉學聖／攝影）

賴清德總統正式就任中華民國總統，「第一家庭」成員也終於曝光，最令人注目的莫過於賴總統的賢內助吳玫如。她昨身著黑色洋裝，外搭桃粉紅外套，陪同賴總統出席宣誓，並一起接待外賓，晚間則共同出席國宴，同樣引人注目。大家第一次見到吳玫如，是2010年12月25日，賴清德就任台南市長的時候。當年的市長夫人如今已搖身一變成了第一夫人。

賴清德的公子賴廷與昨也出席觀禮。大兒子賴廷與自成功大學電機系畢業後，赴美國約翰霍普金斯大學、華盛頓大學，分別取得碩、博士，已結婚生子；小兒子賴廷彥畢業於美國柏克萊大學研究所，在台灣上班。

吳玫如平時很少在公開場合亮相，作風低調，隨著賴清德的仕途步步高升，她為了避嫌，離開職場。賴清德曾說，太太沒有預期他會從政，從政帶給她相當的不便。例如吳玫如原先在離家開車三分鐘的台南台電營業處工作，賴一選上台南市長後，她為避嫌就調到高雄；2018年，賴清德擔任閣揆後，吳玫如更提早退休，辭掉高雄興達廠工作，北上擔任全職院長夫人。

吳玫如曾是淡江大學校花，更是賴清德陪考時遇到的一生最愛。賴清德接受訪問時曾回憶，當年高中聯考，賴清德陪同學的弟弟赴考，吳玫如也陪弟弟考試，兩人恰巧在同個考區，因此結識聊天；當時的吳玫如是淡大校花，賴清德因此一見鍾情，卻於兩、三年後，大三時才正式追求吳玫如。

賴清德在28歲時與吳玫如結婚，從政後更鮮少讓妻子出現在螢光幕前，直到2010年台南市長就職典禮上，吳玫如才被媒體捕捉到身影。據了解，賴清德曾與吳玫如約法三章：不干預、不參與政治，不陪跑攤。做為賴清德的牽手，吳玫如總是默默在賴身後支持他，一如她在賴競選總統時透過影片現身說法：「他是大家的啊，然後我就是負責照顧他的啊。」

副總統蕭美琴母親蕭邱碧玉（中）與妹妹（左）出席就職典禮。（圖／北市攝影記者聯誼會...
副總統蕭美琴母親蕭邱碧玉（中）與妹妹（左）出席就職典禮。（圖／北市攝影記者聯誼會提供）

副總統蕭美琴的家人也是昨日典禮焦點。蕭美琴的母親蕭邱碧玉（Peggy Cooley）及妹妹現身典禮現場。蕭美琴與母親的感情很好，據傳，蕭美琴日前展開歐洲之旅之前，先返回美國一趟，除了有重要的外交任務在身，也是為了見母親一面。

賴總統與蕭美琴有個共通點，正是從政之後對家人都相對低調，不願輕易讓他們站到鎂光燈前，直到昨日就職典禮，才首次走進民眾的目光。

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