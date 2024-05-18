原緩起訴沒了 黃子佼持未成年性影像 逆轉遭起訴

藝人黃子佼無故持有七部未成年性影像，17日被檢方依違反兒少性剝削條例起訴。（本報資料照片）

藝人黃子佼 無故持有未成年性影像案，台北地檢署日前處分緩起訴，檢察官依職權再議，台灣高檢署認為偵查不完備、黃並未真心反省，發回續查，北檢昨依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴黃，最重黃可判有期徒刑一年。

起訴書指出，黃子佼明知無正當理由不得持有未成年女子的性影像，卻自2023年2月17日起，以行動硬碟儲存未成年女子裸露胸部或陰部，從事接觸性器官或性交行為的性影像。

據了解，全案從緩起訴處分轉變為起訴的原因，是檢察官綜合考量，因黃仍有一件妨害性自主案件偵辦中，尚未偵查終結，若此案在緩起訴處分期間起訴，黃的緩起訴將被撤銷，程序上對被告不公，因此提起公訴。

黃子佼去年遭民眾告發涉性侵害未成年少女，檢警對黃發動搜索約談，在其住處查扣隨身硬碟，裡面藏有成年、未成年女子的大量性相關影片。

檢方調查，黃子佼影片來源是全台最大情色網站「創意私房論壇」。創意私房論壇由綽號「老馬」的不詳人士自2012年起在美國租設網域牟利，黃在2013年2月註冊加入會員，2017年在論壇購買性影像存放在未加密的隨身硬碟裡，硬碟中存有最少上百部性影像，有七部是未成年少女。