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藝人NONO性侵猥褻6女 檢批品行低劣起訴求重刑

記者李隆揆、房荷庭／台北18日電
藝人NONO（左）涉性侵猥褻六名女子遭檢方起訴求處重刑，檢方痛批他品行低劣。（本報資料照片）
藝人NONO（左）涉性侵猥褻六名女子遭檢方起訴求處重刑，檢方痛批他品行低劣。（本報資料照片）

藝人NONO（本名陳宣裕）遭爆性侵多名女子，士林地檢署調查發現，陳男利用駕車接送女子機會，以體型優勢猥褻、強制性交得逞，共有六名女子受害，犯案時還問被害人「有沒有看過那麼大的？」檢方昨依強制性交等罪起訴陳男，並痛批陳男犯後未見絲毫悔意、「品行低劣」，建請法院從重量刑，以懲惡行。

起訴指出，2009年NONO透過電視節目結識A女，隔年4月邀約A女外出，先於駕車途中伸手撫摸A女大腿，又在河濱停車場以體型優勢強行擁抱A女，伸手搓柔胸部、臀部。

同年5月，NONO再約A女外出，強調有余姓女經紀人陪同，一行人入住台中市飯店後，NONO要A女到自己房間，余女安慰A女「不會有人強迫妳做不喜歡的事」，A女進入房間後，NONO竟露出生殖器，詢問「有沒有看過那麼大的？」隨後將A女壓在床上，強制性交得逞，還說「看妳叫得那麼慘，這次先放過妳。」

2010年，NONO又結識演藝圈後輩B女，提議駕車載B女返家，途中轉往大稻埕停車場，擁抱、強吻B女，見B女掙扎，又將其拖進汽車後座，扯開B女襯衫，同時將自己的褲子下拉，將B女抱至大腿處摩擦，直到B女激烈反抗並求饒才作罷。

2008年，NONO透過交友網站結識在台北市一名櫃姐C女，提議接C女下班吃消夜，等接到C女後，又稱擔心狗仔偷拍，將C女載返住處，隨後在沙發上強吻C女，雖然C女反抗，但NONO仍扯破C女絲襪並撫摸下體，直到C女哀求「請你不要這樣」才罷手。

2009年，NONO又透過臉書結識D女，先駕車載送D女買晚餐，再返回內湖區住處，用餐後要D女去洗澡，卻在D女站在浴室外時，硬扯下D女內褲，以生殖器摩擦D女下體，D女側身反抗，仍遭強制性交得逞。

另外，NONO曾在電視台結識工作人員E女，2013年客串偶像劇時，在宜蘭縣議會巧遇E女，趁外景工作結束時，竟在議會女廁熊抱，搓揉E女胸部，還說「要不要跟我打砲？」E女假意順從、趁對方解褲頭時，拿出防身用的電擊棒電擊，順利逃離。

2011年，NONO透過臉書結識F女，提議載送F女去搭高鐵，卻利用機會載往人煙稀少停車場，撫摸F女私密處，又強拉F女到汽車後座，強制性交得逞。

去年5月眾多被害人因#MeToo事件打破沉默，原先隱忍的A女等人陸續揭發NONO惡行，檢方認定NONO涉及三次強制性交、二次強制猥褻、二次強制性交未遂共七項犯罪事實。

另外，NONO另遭芳療師及女網友提告妨害性自主等罪，台北地檢署認為僅有單一指述，缺乏其餘事證，處分不起訴，告訴人不服聲請再議，台灣高檢署將兩案發回續查，告訴人再聲請移轉管轄，目前由士檢偵辦中。

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