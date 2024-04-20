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口誤「蝙蝠產卵」 基隆市長謝國樑致歉

記者游明煌／基隆20日電
謝國樑說，安心亞和楊寶楨代言持續進行，相信能為基隆宣傳發聲，請不要政治口水解讀，這樣對她們不公平。（記者游明煌／攝影）
謝國樑說，安心亞和楊寶楨代言持續進行，相信能為基隆宣傳發聲，請不要政治口水解讀，這樣對她們不公平。（記者游明煌／攝影）

基隆市城市代言人安心亞、政策大使楊寶楨接連遭綠營質疑，市長謝國樑日前宣布前民眾黨發言人楊寶楨擔任基隆政策宣導大使，並一起到安樂室內兒童遊樂園參加啟用典禮，但謝國樑誤說「在隧道裡面，蝙蝠有產卵」，雖當場說口誤，仍遭網友嘲諷。謝昨再為口誤致歉，他說，希望不要用政治口水來解讀安心亞和楊寶楨的代言，對她們不公平，相信她們能為基隆宣傳發聲。

劉銘傳隧道近日開放參觀，隧道內有台灣葉鼻蝠棲息，吸引民眾到訪。謝國樑日前出席活動提及「蝙蝠有產卵」，雖然當下即說是口誤，但仍引發討論。謝昨再解釋，和鳥類的生殖方式搞混，他說錯了就要道歉，這幾天他也會去劉銘傳隧道，鼓勵民眾到基隆觀光時可到隧道走走。

基隆鳥會理事長沈錦豐表示，一般蝙蝠繁殖特殊，大部分都7、8月交配，但雌蝠交配完成後，有延遲胚胎發育的情況，進入冬眠，直到隔年4月才開始排卵，讓精子受精，約在5、6月幼蝠才會生出來，屬胎生方式。

至於安心亞及楊寶楨的代言爭議，謝國樑表示，政治圈的口水不要牽扯到無謂的圈外人，也違反良善精神，他相信楊寶楨有宣傳基隆的能力。

安心亞部分，謝說，市府是一整年進行，很多代言內容已在公車廣告上執行，1200萬台幣（約36.9萬美元）絕不是只有給安心亞，而是整個計畫科目的金額預算

基隆市政府也補充，安心亞擔任城市代言人花費預算編列符合財主單位規範，期程10個月，是團隊進行而非給個人，現正陸續開展，形式包含實體活動出席、廣告拍攝與數位社群宣傳，未來還會有很多機會看到她在基隆出現。

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