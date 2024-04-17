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李遠哲倡碳稅 批2050淨零騙人 不排除建言賴清德

記者胡瑞玲、李柏澔／台北17日電
台大風險中心16日邀請中研院前院長李遠哲與青年進行淨零論壇。(記者邱德祥／攝影)
台大風險中心16日邀請中研院前院長李遠哲與青年進行淨零論壇。(記者邱德祥／攝影)

台灣排碳大戶今年起排碳量將納入計算，明年起開徵碳費，但各國目前大多採行碳稅制，唯獨台灣採碳費制，中研院前院長李遠哲昨表示，台灣未來一定要走向碳稅制度，才有較高執行力，否則無法銜接國際；李遠哲提到，針對全球暖化問題，不排除向新任總統賴清德提出建言，但也強調不想影響內閣決定。

台大風險中心昨召開「與大師面對面：李遠哲院士 淨零青年沙龍－轉型不能停、公正逗陣行：對焦公正轉型前景中的青年主體」論壇，邀請李遠哲與青年探討淨零與永續問題。

李遠哲會後接受聯訪時表示，台灣現在採收碳費的制度，但國際大多採碳稅制，認為台灣會銜接不上國際，未來一定要收碳稅，這樣執行力比較高；政府過去15年努力不足，台灣溫室氣體排放沒有減少，卻要在未來的三年或五年就達到二氧化碳減半目標、2050年淨零碳排，「這樣有可能嗎」。批評目前政府的減量政策都是「在騙人」。

李遠哲舉例，若在社會上生活，化石燃料是最便宜的，那每個人都會用化石燃料，因此應用稅收方式來反映對環境的影響，才會改變社會行為；至於是否會因收碳稅後反造成「綠色通膨」？李遠哲說，通膨問題本來就要面對，化石燃料不斷進口，溫室氣體就無止境排放，這件事本來就必須要改變，當然對物價也會有影響。

中研院先前發布「台灣淨零科技研發政策建議書」，李遠哲表示，該建議書只是評估現在陽光、地熱有多少，但「有多少與能用多少」執行上還是有一段落差。

另外，李遠哲也提及，他在當資政時就呼籲政府對全球暖化採取行動，未來不排除向新任總統賴清德提出建言，強調不想影響內閣決定，但希望賴清德對減碳的想法是正確的。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴表示，減量須以長遠眼光來看待，碳排減量的工作不光是環境部，而是要求跨部會合作，現階段正在彙整各部會的減量策略，之後便會召開階段管制目標公聽會公布相關部會擬定的減量策略、減量目標，並在徵詢意見後報行政院核定，根據目前進度，最快可能還要兩個月才會召開公聽會。

賴清德 暖化 減碳

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