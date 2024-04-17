我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報告曝「北韓生產病毒和細菌」 研發毒筆傳播致命疾病

北京半馬奪冠者何杰遭調查 非洲選手自稱「領跑員」

李遠哲：教改議題被追打 因我支持民進黨

記者李芯／台北17日電
台大風險中心16日舉行「與大師面對面：李遠哲院士 淨零青年沙龍－轉型不能停、公正逗陣行：對焦公正轉型前景中的青年主體」論壇，中研院前院長李遠哲（中）出席，李遠哲發表淨零的洞見與意見，對淨零政策提出意見與針砭。(記者邱德祥／攝影)
台大風險中心16日舉行「與大師面對面：李遠哲院士 淨零青年沙龍－轉型不能停、公正逗陣行：對焦公正轉型前景中的青年主體」論壇，中研院前院長李遠哲（中）出席，李遠哲發表淨零的洞見與意見，對淨零政策提出意見與針砭。(記者邱德祥／攝影)

今年適逢教改30周年，教育界提出檢討廣設高中大學等議題，被視為教改關鍵人物的中研院前院長李遠哲，昨日出席台大風險中心舉辦的「淨零青年沙龍」論壇，會後受訪時表示，教改30年了還在談教改是不對的，一直追打教改議題，是因為他在2000年政黨輪替時支持民進黨

李遠哲表示，教育每一年都應該要改變，當年教改會提出的只是「建議」，他既不是政府官員、也不是教育部長，在教育改革議題上一直追著他打，「是因為2000年政黨輪替時，我支持民進黨」。

被問到當年改革提出的方向，至今有哪些不合時宜的部分，李遠哲只回說，一次會議上，台積電董事長劉德音曾說，教改會提出的建議「真是了不起」，李遠哲笑稱：「所以你去問劉德音好了！」

「410教改大遊行」今年滿30年，當年的410教改聯盟提出制定教育基本法、落實小班小校、廣設高中大學、推動教育現代化等四大訴求。但當年因未料到少子化的影響，教育界人士認為廣設大學反造成如今大學退場的惡果，且學歷通膨、技職弱化，學生的壓力也沒有減輕。已故的台大心理系教授黃光國評論教改空有理想，卻未對實施後果進行究責。

民進黨 台積電 教育部

上一則

當詐騙集團顧問 NCC前委員遭起訴

下一則

新聞評論╱蔡政府濫編特別預算 搞成財政大爛攤

延伸閱讀

教改議題被追打 李遠哲：因我支持民進黨

教改議題被追打 李遠哲：因我支持民進黨
台灣準內閣太「男」 婦團籲賴清德兌現內閣女性1/3承諾

台灣準內閣太「男」 婦團籲賴清德兌現內閣女性1/3承諾
黑白集／年改、補選慘敗 賴的震撼教育

黑白集／年改、補選慘敗 賴的震撼教育
民進黨台南黨部主委改選 陳亭妃、郭國文隔空交火

民進黨台南黨部主委改選 陳亭妃、郭國文隔空交火

熱門新聞

中共總書記習近平（右）和前總統馬英九（左）重演世紀之握。（聯合新聞網影音）

馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變

2024-04-10 06:06
台南市「康樂街牛肉湯」傳出永久停業的消息，立委林俊憲在臉書貼文「憲在台南」曾拍攝請老闆娘來示範講解喝法，讓「3口湯、1口肉」的口訣和緣故可以一直留存下來。(取自林俊憲臉書)

台南知名「康樂街牛肉湯」 為何永久停業不轉讓

2024-04-12 23:15
中共總書記習近平（右）和台前總統馬英九（左）重演世紀之握。（記者廖士鋒／攝影）

馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

2024-04-10 05:02
網紅「德州媽媽沒有崩潰」12日在臉書貼出黃子佼疑似誘拍女性全裸照片的對話紀錄及錄音，過程中黃不斷以藝術創作為由，勸說女方接受大尺度攝影。（本報資料照片）

黃子佼誘少女全裸拍攝語音曝光 「上一個進來的全脫了」

2024-04-12 21:05
受僱年輕女律師隨事務所王姓主持律師與客戶應酬，王邀黃姓中間人同聚，黃在酒攤間強吻女律師的臉、摸她的鼠蹊部，女律師提告；示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)

台女律師應酬「怕砸老闆的場」 褲頭、襯衫都失守

2024-04-15 02:55
馬習二會是否有助改善或緩和兩岸關係，受到關注。圖為台前總統馬英九10日下午在北京人民大會堂和中共總書記習近平舉行會談前，兩人握手寒暄。記者廖士鋒／攝影

馬習二會後 台灣學者分析：四大安全閥助兩岸減壓

2024-04-10 08:41

超人氣

更多 >
「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認

「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認
1/3美國人服綜合維他命 預防醫學專家這樣說…

1/3美國人服綜合維他命 預防醫學專家這樣說…
鮭魚常煮過頭？家政女王這招保證鮮嫩

鮭魚常煮過頭？家政女王這招保證鮮嫩
王亮疑涉下藥性侵 紐約愛樂雙簧管首席被暫停演出

王亮疑涉下藥性侵 紐約愛樂雙簧管首席被暫停演出
洛杉磯公寓樓頂 亞裔男掃射百發子彈

洛杉磯公寓樓頂 亞裔男掃射百發子彈