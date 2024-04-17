李遠哲：教改議題被追打 因我支持民進黨

台大風險中心16日舉行「與大師面對面：李遠哲院士 淨零青年沙龍－轉型不能停、公正逗陣行：對焦公正轉型前景中的青年主體」論壇，中研院前院長李遠哲（中）出席，李遠哲發表淨零的洞見與意見，對淨零政策提出意見與針砭。(記者邱德祥／攝影)

今年適逢教改30周年，教育界提出檢討廣設高中大學等議題，被視為教改關鍵人物的中研院前院長李遠哲，昨日出席台大風險中心舉辦的「淨零青年沙龍」論壇，會後受訪時表示，教改30年了還在談教改是不對的，一直追打教改議題，是因為他在2000年政黨輪替時支持民進黨 。

李遠哲表示，教育每一年都應該要改變，當年教改會提出的只是「建議」，他既不是政府官員、也不是教育部 長，在教育改革議題上一直追著他打，「是因為2000年政黨輪替時，我支持民進黨」。

被問到當年改革提出的方向，至今有哪些不合時宜的部分，李遠哲只回說，一次會議上，台積電 董事長劉德音曾說，教改會提出的建議「真是了不起」，李遠哲笑稱：「所以你去問劉德音好了！」

「410教改大遊行」今年滿30年，當年的410教改聯盟提出制定教育基本法、落實小班小校、廣設高中大學、推動教育現代化等四大訴求。但當年因未料到少子化的影響，教育界人士認為廣設大學反造成如今大學退場的惡果，且學歷通膨、技職弱化，學生的壓力也沒有減輕。已故的台大心理系教授黃光國評論教改空有理想，卻未對實施後果進行究責。