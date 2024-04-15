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大姑涉詐 徐巧芯哭喊：若涉案辭立委、丈夫涉入離婚

台灣新聞組／台北15日電
國民黨立委徐巧芯(左前)老公的姊姊與姊夫涉入詐欺、洗錢，她14日到花蓮關心震災，被問到此事自認很委屈，靠著國民黨立法院黨團總召傅崐萁(右)肩膀放聲大哭。(記者王思慧／攝影)
國民黨立委徐巧芯(左前)老公的姊姊與姊夫涉入詐欺、洗錢，她14日到花蓮關心震災，被問到此事自認很委屈，靠著國民黨立法院黨團總召傅崐萁(右)肩膀放聲大哭。(記者王思慧／攝影)

國民黨立委徐巧芯的大姑（丈夫胞姊）涉入詐欺、洗錢案，徐昨到花蓮，被問到此事自認委屈，靠在國民黨立院黨團總召傅崐萁懷裡放聲大哭。徐巧芯表示，自己與家人都是受害者，若她有涉入詐騙就馬上辭立委，若老公劉彥澧有涉入就馬上離婚。

徐巧芯指出，對詐騙案深惡痛絕，他就是間接受害者，對於先生的姊姊與其先生涉入詐騙這件事相當痛苦，幾乎讓自己的家庭破碎。她說，家家有本難念的經，先生的姊姊與她是姻親關係，一般人應該可以想像到，關係並不密切。但畢竟是「家人」，心裡真的很過意不去。

劉彥澧為台中市政府研考會主委，他也表示，絕無涉入，若有立刻辭職。

此案並傳出，徐巧芯的大姑指揮手下、東霖公關顧問公司負責人林于倫透過公司帳戶，替詐騙集團洗錢，而林于倫有民進黨籍。民進黨發言人吳崢表示，經查黨員林于倫於2022年線上入黨，民進黨支持檢調依法偵辦。

內政部警政署刑事警察局偵辦詐騙案件，林姓男子疑涉詐騙集團洗錢，查獲杜姓夫妻疑涉曾助提款等，3人遭逮。

劉彥澧說，直到姊姊、姊夫遭羈押禁見，才得知兩人涉案。他表示，兩人已是成年人，應對自己的行為負責，盼檢調盡快查明真相，造成市府長官及朋友困擾，他直說抱歉。

目前檢調並未調查或約談劉彥澧，劉也表示自己絕無涉案，不須辭職，也無須請假。

國民黨議員李中說，劉彥澧可以繼續做好市政工作，不用請假；民進黨議員江肇國表示，劉彥澧謙虛低調，但夫妻都是公眾人物，應向司法、大眾交代清楚。

民進黨 國民黨 詐騙集團

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