滿意鴻海布局 郭台銘：快速應用AI 競爭力關鍵

鴻海暨永齡基金會創辦人郭台銘認為，AI競爭力在於快速導入「應用」。(記者黃晶琳／攝影)

鴻海 近期營運表現及AI 布局讓外資頻頻按讚。鴻海暨永齡基金會創辦人郭台銘 多年前就看好AI發展並展開布局。郭台銘昨（6）日表示，AI競爭力關鍵，在於快速導入「應用」。

鴻海董事長劉揚偉日前在法說會指出，生成式AI應用增加，AI伺服器能見度變高，上調今年營運展望，從原本預期的「中性」，轉為「顯著成長」。

關於鴻海AI布局競爭力，郭台銘笑著說，「我已退休不管事了，都是董事長劉揚偉領導，他領導得很好」。

郭台銘昨日上午到愛物園追思掃墓，一下車手拿著經濟日報，看到經濟日報記者在一忙守候，笑著拿起經濟日報說：「我天天看經濟日報，剛剛在車上還在看經濟日報。」

郭台銘回答關於AI問題時表示，現在不是在討論AI是否存在，而是怎麼樣很快導入「應用」，AI現在最大的問題是算力，AI有它需要的算力、有它的發展應用，這幾個東西在歐美先進國家普遍得很快。

至於未來台灣對於AI的布局競爭力，郭台銘指出，「我當年就針對高中生，編輯一本AI的書《人工智慧導論》，這在五年前喔」，他還請Sam Altman（奧特曼）來演講，這些都是基礎、推廣，讓每個人都可以學習。奧特曼是OpenAI創辦人，更被譽為ChatGPT之父及全球AI巨擘，郭台銘兩度赴美邀請奧特曼來台演講。

郭台銘認為，提早拿到這個工具（AI）、提早拿到這項技能（使用AI），上至國家，以至於個人、公司都是很好的競爭力。