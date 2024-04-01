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黑白集╱優雅活著、尊嚴死去 齊邦媛留下非凡身影

黑白集
寫作30萬字「巨流河」時，齊邦媛不畏世俗眼光住進長庚養生村。圖為她在長庚養生村接受採訪。（本報資料照片）
寫作30萬字「巨流河」時，齊邦媛不畏世俗眼光住進長庚養生村。圖為她在長庚養生村接受採訪。（本報資料照片）

100年前出生於東北遼寧，100年後在台灣告別人生，作家齊邦媛留下的，不只是她走過動盪的《巨流河》一書，不只是那些刻骨銘心的時代故事，還有她非凡的優雅與尊嚴。

離開東北輾轉逃亡時只有六歲，抵達台灣時也不過年方23，齊邦媛可能是最後一位曾親歷國共戰亂並親筆將之撰寫成書的作家。在動亂的時代，個人命運往往只能隨著洪流浮沉。但齊邦媛努力抵抗卑微，積極發光發熱，用最挺直的脊梁、最不媚俗的姿態保持自己的正直與尊嚴，留給人們一個憧憬及仰望的形象。

80歲在養生村寫出震撼各界的《巨流河》，本身就是個傳奇故事，映照出齊邦媛內心強大的熱力，以及她的無畏世俗。或許正因有80載的醞釀，這部書更顯甘醇透徹。事實上，齊邦媛上半生做的是「文學引介」的工作。一方面，她透過英譯把台灣作家的作品推向國際；另方面，則將西方經典文學作品譯成中文引進台灣。蔡總統稱許她是「台灣文學長河中的粼粼波光」，絕非過譽。

齊邦媛曾說，她相信文學可以帶給人們「優雅的力量」。「相信文學」是一種信念，背後的驅力，多少來自早年逃難的狼狽經驗；因此她渴望優雅，也希望人們都可以優雅而尊嚴地活著。是的！優雅活著，尊嚴死去，她用獨特的方式留下了自己的身影。(轉載自聯合報)

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