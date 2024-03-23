陳文茜慶66歲 罹病瘦了16公斤 休克3次靠神醫搶命

陳文茜現在恢復原本體態。(圖／Yahoo YV茜問提供)

台灣知名主持人陳文茜即將在25日歡度66歲大壽，今年生日對她來說格外特別，因為自2019年被診斷出肺腺癌後，陳文茜就開始與疾病作戰。不只是癌症 ，去年還遇到了致命的敗血症、腦部疾病、以及蜂窩性組織炎等多種病痛。陳文茜坦言2023年是「和死亡最接近的一年」，好幾次都覺得生命已到盡頭，但依舊堅強地告訴自己不要被病痛打敗。

敬業的陳文茜即使一度病到渾身發抖，卻還是靠意志力走出家門，參與Yahoo TV 「茜問」的錄影，五年來從沒請過假。陳文茜說：「今年初終於可以停止服用類固醇藥物，身體也逐漸康復，因此今年的生日也是開心慶祝重生的生日。」

她也在生日周特別專訪她的救命恩人魏崢醫師，感謝他一路以來對自己醫療上的照顧。魏崢現任振興醫院院長，節目訪問一開始，陳文茜就以奉茶的姿勢請院長喝茶，感謝魏院長對她諸多照顧。

陳文茜在節目中透露：「魏崢院長是我多次的救命恩人，很多年前有次不小心腿摔傷，第一時間打電話請他幫忙介紹骨科 醫生，沒想到魏院長竟然自己跑來當我的Uber司機送我去醫院。」

74歲的魏崢天天在和死神搶命，他說:「人一生其實是很短的，生命的意義是你真正快樂的時間有多長。而且我還滿高興被病人找的，因為代表這病人有求生意志，看得起我們才來，雖然體力勞累，但是心情是愉快的。」這段話當場激勵了陳文茜，想要好好珍惜不臥床的日子，快樂過好每一天。

陳文茜這陣子也收到許多政商界的祝福，她特別宴請好友，在知名私廚餐廳「鄒記食舖」慶生。她的生日願望就是希望所有朋友身體健康，別看她現在身材維持得宜，陳文茜回憶起2022年底訪問鄒記老闆周小琴，那是她水腫最嚴重的時候，「當時每天吃大量藥物，整個人因水腫，足足大了兩號，沒走幾步路就會喘，現在藥物減少一半，身體整個消水腫，一年來掉了16公斤，可見當時身體都是水分滯留。」