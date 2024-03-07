魏德聖將攜「BIG」北美巡迴展映 8日從加州千橡市出發

「BIG」電影海報。(米倉影業提供)

台灣導演魏德聖即將攜新作「BIG」參加北美台灣電影巡迴影展。「BIG」聚焦於兒童癌症 病房內六個家庭的故事，是魏德聖首次涉足兒童電影領域。在6日與世界日報的獨家採訪中，魏德聖分享了這部電影製作中的心路歷程，以及對於台灣電影走向國際市場的感悟。

魏德聖6日與世界日報獨家連線採訪，介紹新作「BIG」。(截自連線採訪畫面)

「BIG」這部電影的故事背景設定在一個病房內，集結了來自各種不同社會階層和面向的六個家庭。他們從最初的相互衝突到最後的相互支持，這個過程不僅打破了大眾對於兒童癌症病房的固有想像，也令人深刻體會到「生」的力量。

開朗的羅恆父子在片中把醫院當作遊樂場，尬車競速一較高下。(米倉影業提供)

「BIG」的北美之旅將於8日(周五)從加州 的千橡市(Thousand Oaks)開啟，途徑波士頓、費城、紐約、溫哥華等地，最終將於4月14日(周日)於舊金山結束。即將踏上北美宣傳之旅，魏德聖對於當地觀眾的熱烈反應抱有極高期待，過去在北美宣傳電影時，魏德聖說，他總能感受到當地觀眾的熱情支持，「甚至有時候比台灣本土還更熱情」。

「BIG」的故事背景設定在一個兒童癌症病房內，集結了來自各種不同社會階層和面向的六個家庭。他們從最初的相互衝突到最後的相互支持。(米倉影業提供)

「不僅是電影本身帶給人們的感動，我還希望能夠向北美的華人觀眾，傳達出一份來自家鄉的親切與懷念」，魏德聖說，他期望這次的宣傳活動能吸引更多觀眾進電影院 ，並鼓勵大家積極參與捐贈活動，計畫返台後將會邀請更多台灣的孩子，特別是來自偏遠弱勢地區的孩子，一同觀賞這部電影。

魏德聖說：「我拍電影的初衷，是渴望贏得廣大觀眾的認同與喜愛，並能得到他們的反饋、和他們互動。」面對這次首次嘗試全新題材及全新故事的挑戰，魏德聖坦言心中難免有些許忐忑，尤其是不確定北美觀眾對於兒童電影的接受度。

從影多年以來，魏德聖一直追求題材的多樣化。即使面對疫情和線上媒體平台的興起所帶來的市場挑戰，魏德聖依然保持著對電影藝術的熱愛和信心，正如「BIG」所傳達的那份正面力量。

魏德聖說：「在當下這個充滿挑戰的時代，整個世界都急需一些正面的能量。我希望北美的觀眾能夠透過這部電影，將所有負面情緒一掃而空，從而獲得一次心靈的重生和淨化。」

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