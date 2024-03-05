命名中國結 漢聲創辦人黃永松81歲逝 蔣萬安憶看小百科長大

攝影家黃永松辭世。（本報資料照片）

「漢聲」雜誌創辦人黃永松4日凌晨4時30分於台北三總醫院辭世，享壽81歲。黃永松熱愛攝影，開放兩岸探親後踏上中國大陸土地採集民間藝術，致力於完善「中華傳統文化的基因庫」。他奉獻「漢聲」雜誌50餘年，堅持田野調查，從台灣走進中國大陸，出版上百本雜誌、專書，記錄中華文化。「中國結」之名來自黃永松，2010年，英國廣播公司（BBC）評選他為「傳承的英雄」。

黃永松1943年生於桃園龍潭，祖籍是河南 省黃氏江夏堂第八代的客家人，幼年曾因體弱被送進廟裡成為和尚的養子，法名「文松」。成功高中畢業後主修雕塑，自修現代藝術，1967年完成學歷於國立台灣藝術專科學校。

黃永松藝專畢業後，透過引薦進入中影擔任美術指導和劇照師。其熱愛攝影與電影藝術，於1970年獲吳美雲邀請加入籌辦漢聲雜誌社的編輯行列，他身體力行田野調查，走訪全台各地鄉鎮。開放兩岸探親後，踏上中國大陸採集民間藝術。2010年，黃獲英國廣播公司評選為「傳承的英雄」，2017年獲頒總統文化獎。

1981年，黃永松出版《中國結》叢書，透過田調發掘出11種中國結的基本打法，引發風行。而「中國結」這個名稱也是由黃所命名。1995年，他發起「搶救龍潭聖蹟亭」古蹟 運動，成功維護該案古蹟建物。

2006年11月漢聲雜誌社接受台北市政府譽揚，於社址設置雕刻家朱銘作品「一柱銅筆」，並將社址一樓開闢為人文空間，做為推廣傳統文化的據點。

台北市長蔣萬安也在臉書 上追思黃永松，提及自己小時閱讀漢聲小百科的回憶，更表示黃老師千古，對於文化廣納百川的心胸、傳統智慧傳承的熱忱，已隨著筆下的漢聲雜誌與小百科，薪火相傳，成為他這個世代的共同使命。

蔣萬安臉書貼出一出，也觸發許多網友童年記憶，紛紛留言說「看小百科長大+1」、「我最喜歡小百科了」。