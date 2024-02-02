前瓊瑤片男星 馬永玲涉虛報營收遭約談

誠創科技董事長馬永玲虛增營收台幣3億餘元，涉財報不實，1日被調查局約談到案，台北地檢署漏夜偵訊。（本報資料照片）

已下市的誠創科技董事長馬永玲，被控為美化營收，過水交易買賣IC面板及化妝品，美化營收3億餘元（台幣，下同，約960萬美元），涉財報不實假交易；調查局1日兵分12路搜索約談馬永玲、誠創科技副總經理梁宣英、傳奇美公司實際負責人徐惠美共14人到案，深夜依違反證交法等罪移送台北地檢署漏夜複訊，不排除強制處分。

據了解，全案疑有知名會計師事務所協助製作不實財報，台北市調查處也以嫌疑人身分約談兩名會計師到案，詢後依違反商業會計法移送北檢複訊。

檢調查出，2017至2018年間，馬永玲等人為營造誠創科技有持續創造營銷假象，涉與大陸面板IC廠商虛偽買賣電子產品，浮報營收3億餘元；誠創科技於2017年，另與傳奇美公司進行過水交易，利用買賣化妝品，虛增營收1700萬元。

現年68歲的馬永玲是元大集團創辦人馬志玲的三弟，1970年代以藝名「馬永霖」出道，曾與「二秦二林」秦漢、秦祥林、林青霞、林鳳嬌演出瓊瑤電影，包括「我是一片雲」、「一顆紅豆」及「金盞花」。

馬永玲未在演藝圈久留，2000年重回商場，創立誠創公司；2004年改名為誠創科技；2007年股票興櫃；2008年股票上市，主攻半導體精密陶瓷與被動元件、UVC LED及醫療用口罩 ，去年已經下市。