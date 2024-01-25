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汪小菲PO離婚協議 洩漏大S個資遭起訴…天價扶養費意外曝光

台灣新聞組／台北25日電
汪小菲與大S。（本報資料照片）
汪小菲與大S。（本報資料照片）

藝人大S徐熙媛）與前夫汪小菲前年離婚後，互槓風波不斷，汪小菲一度在網路上公開調解筆錄，未隱匿大S個資，遭大S提告。台北地檢署24日偵結，依違反個人資料保護法起訴汪小菲。此外，雙方離婚調解時的約定也曝光，汪小菲每個月須給付扶養費100萬元（台幣，下同，約3萬美元），直至2038年3月為止，換算下來，兩人離婚後，汪小菲共應支付兩人的孩子扶養費1億8400萬元（約588萬美元），檢方調查他已支付4511萬元。

至於有關大S提告汪小菲委託司機搬移4件高價值藝術品，移至酒店「S Hotel」，涉犯毀損債權，檢方認定，難認汪小菲有任何損害大S債權的犯意，因罪嫌不足，汪獲不起訴處分。

檢方指出，2022年12月3日，汪小菲在網路上公開離婚調解筆錄，未隱匿大S個資，洩漏地址、銀行帳號及照片等資訊，遭大S提告涉犯個資法。

另外不起訴處分書指出，2022年3月9日，汪小菲命司機至原住所將4件高價值藝術品，搬移「S Hotel」隱匿。對此，大S提告汪小菲涉犯毀損債權，檢方認定，主觀上難認汪小菲有任何損害大S債權的犯意，因罪嫌不足，汪獲不起訴處分。

檢方調查，2021年11月12日，大S與汪小菲兩人在台北地方法院作成調解筆錄，雙方約定應自2021年12月1日起至2038年3月1日止，汪小菲每3個月要支付大S扶養費300萬，等於每個月100萬元。若依當初協議，在兩人小孩成年前，汪小菲共應支付1億8400萬。

汪小菲為「S Hotel」酒店負責人，公司資本額3億元。據了解，汪小菲從簽訂離婚協議到2023年8月，已經支付大S約4511萬餘元；後來大S聲請法院強制執行的總金額2717餘萬元，法官裁准執行2217餘萬。

此外，在兩人原本的離婚協議中，大S在台北市信義區的豪宅應保留獨立空間，讓汪小菲來台探視孩子時使用，後來大S與再婚，不再提供汪小菲獨立房間，汪小菲因此請司機搬走他個人物品。

汪小菲 大S 徐熙媛

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