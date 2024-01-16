施明德最後臉書「我是巴勒斯坦人，我哭泣」

民進黨前主席施明德在36歲時發現B肝帶原，而後有定期追蹤檢查。(本報資料照片)

他是4位總統任內的政治良心犯，三度閃過死刑。但終究沒能度過這一次的生死難關。

去年11月進醫院做肝腫瘤手術前，施明德 9月剛出新書「金馬是引信，亦是誘餌？」，書的副題是「遙送習總書記一束橄欖枝」。臨到生命末期，他還在憂國憂民。

施明德在書的序言寫道，熱情地要送出這束橄欖枝，不是因為害怕中國，而是因為戰爭真的無情，和平真的無價，「對中國人民，對台灣人民，對世人都是如此」。因此，他不僅關心兩岸，還關心所有身受戰亂之苦的人們。他離世前，臉書最後一次更新，停留在去年10月13日：「我是巴勒斯坦 人，我哭泣。」

當天，記者接到他的電話，才講兩句，他真的在電話那頭哭了出來。

當時，以哈戰爭剛發生6天，蔡總統與副總統賴清德 表態「譴責恐怖主義」，被視為支持以色列。施明德卻敢言人所不敢，為巴勒斯坦人而哭。他的發聲，也讓許多人轉而正視巴勒斯坦人的處境。

在二次大戰中出生，飽受美軍空襲，施明德曾在小金門擔任砲兵觀測官，後來卻因反獨裁被捕入獄。他是蔣中正、嚴家淦、蔣經國和李登輝4位總統任內的政治犯，兩次被判處無期徒刑，累計坐牢近26年。在美麗島事件後的逃亡時期，他甚至是人人聞之色變、電線桿上懸賞捉拿的「江洋大盜」。

這樣異於台灣常人的人生，讓他敢於不同。在民主反抗運動中死裡逃生之後，他當過立委、民進黨主席，差點當選立法院長，還被譽為「台灣的曼德拉」。更膾炙人口的是，他主張金馬撤軍、力倡朝野大和解，還是2006年紅衫軍「10月圍城」的反貪腐運動總指揮。昨天，連當年被他發起運動反貪的對象陳水扁，都讚他是民主先知、一代梟雄。

他的一生，值得書寫之處太多。若要總結，他更喜歡形容自己是：堅定的和平主義者，和解的倡議者。對於兩岸未來，他在新書最後寫下：「願中國人深思。願台灣人有志氣。」他相信，和平解決台灣問題是唯一的路。在自己生命被拔掉維生系統之前，他更是早一步疾呼拔掉兩岸最容易點燃戰火的引信。

從威權走到民主，施明德早已瀟灑走一回。作為台灣民主運動、美麗島世代最具代表性的人物，施明德逝去，真真代表那個時代重要篇章的終結。「永遠的施主席」、「浪漫的革命家」，這些稱號，都隨施明德的離世，成為傳奇。

典型已在夙昔，此後再無施明德。然而，那些未竟的理想，還待國人持續努力；這個國家，也需要更多像他一樣的錚錚之聲。