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司馬中原病逝兒悲痛證實 曝父遺願：盼與妻葬一起

記者洪子凱／台北報導
2012年作家司馬中原主持廣播節目，分享人生經驗智慧。（本報系資料照片）
2012年作家司馬中原主持廣播節目，分享人生經驗智慧。（本報系資料照片）

知名作家、有「鬼故事大師」之稱司馬中原日前摔倒送醫，未料病情惡化，4日早傳出病逝消息，他第五個兒子、台北市文山區興昌里里長吳融昊證實死訊，並透露爸爸生前願望就是希望全世界和平，父親生前也希望死後能與母親合葬，做子女會盡量完成父親心願。

吳融昊悲痛證實，司馬中原前幾天摔倒送醫，後來惡化出現感染急性肺炎，今天早上接到醫院通知說不行了，他連忙感到醫院，但到院前，司馬中原已經心跳停止了。

吳融昊說，司馬中原生前心願希望能夠跟妻子葬在一起，後續也會向公部門來申請，看兩人是否能合葬在軍人公墓，「做兒女盡量完成老爸最後的願望」，吳透露，司馬中原過去經歷過對日抗戰、國共內戰，看過太多生離死別，就是希望全世界都和平。

吳融昊回憶道，司馬中原過去曾開玩笑說寫了很多書都是為了賺小孩學費，當然很多作品，書中把老百姓、小市民想法寫在書中，司馬中原一生中應該是無怨無悔。曾有人問司馬中原「為何不怕鬼？」他曾開玩笑說「覺得老婆較可怕」但人生終點，仍望和老妻在一起。

至於未來是否會辦追思會，讓民眾悼念，吳融昊表示，要等其他兄弟姊妹回台討論後才決定，但他個人認為近期好像台灣又有第二波新冠病毒興起不太適合，但還是很感謝各界對於父親的關心，但還是會尊重家族想法。

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