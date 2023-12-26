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楊勇緯最佳男運動員3連霸 連珍羚奪最佳女運動員

記者陳宛晶／台北26日電
2023年體育運動精英獎25日頒獎，由舉重女神郭婞淳（左）頒獎給杭州亞運柔道金牌、最佳男運動員獎得主楊勇緯（右）。(記者余承翰／攝影)
2023年體育運動精英獎25日頒獎，由舉重女神郭婞淳（左）頒獎給杭州亞運柔道金牌、最佳男運動員獎得主楊勇緯（右）。(記者余承翰／攝影)

今年體育運動精英獎最佳男、女運動員由柔道好手包辦，楊勇緯完成史無前例的3連霸，連珍羚3度入圍首度獲獎，兩人的下一站都瞄準明年巴黎奧運，再拚獎牌。

精英獎日前已公布終身成就獎「姥姥」劉錦池、特別獎「台灣棋靈王」許皓鋐，昨於頒獎典禮則公布六大獎項，除最佳男、女運動員，最佳教練獎曾自強（拳擊）、最佳運動團隊獎杭州亞運男子籃球三對三代表隊、最佳運動精神獎谷筱霜（空手道）及最佳新秀運動員獎謝元愷（田徑）。

楊勇緯今年走來並非一帆風順，上半年幾次爆冷「一輪遊」、「二輪遊」消磨信心，他坦言，「遇到低潮時，會懷疑方向對不對，心態會有一些拉扯」。他偶然在社群媒體看到「解決焦慮最好的方法，就是做就對了」句子，讓他回想自己不曾經歷從低潮站起的過程，「這好像就是我現在該去面對的課題。」使他在杭州亞運高壓下奪金。

楊勇緯感謝評審肯定，並表示巴黎奧運就在眼前，還有很多課題要準備，要繼續努力。

連珍羚昨由母親蔡錦蓮代領獎，回想女兒在運動生涯多次淚灑賽場，她說：「當然很不捨，一摔不好，人家不看好，那些酸民會說，連珍羚都幾歲了還堅持什麼。」但她轉述連珍羚所言，「就算全世界都不相信我，我相信我自己做得到」。連珍羚的爸爸連金河聊起女兒說得直白，「她是全世界柔道第三高齡選手」、「平常心、放鬆心情，巴黎奧運就有機會」。

巴黎奧運 杭州亞運 三高

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