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前參謀總長劉和謙病逝 享壽97歲 蔡英文哀悼

記者程嘉文、丘采薇／台北15日電
1995年，空軍T-38教練機開訓典禮在花蓮空軍基地舉行，由參謀總長劉和謙主持。(本報資料照片)
1995年，空軍T-38教練機開訓典禮在花蓮空軍基地舉行，由參謀總長劉和謙主持。(本報資料照片)

高齡97歲的總統府戰略顧問、前參謀總長劉和謙上將，14日凌晨病逝。國防部官員證實此一消息，並表示一級上將是終身職，劉和謙仍為現役軍人身分，國防部將協助家屬辦理後事。由於劉和謙曾獲青天白日勳章，因此具備安葬在五指山國軍示範公墓特勳區的資格。

劉和謙1926年生，安徽合肥人，畢業於海軍官校36年班。曾任海軍艦隊司令、總司令、國防部聯訓部主任等職務。1989年擔任戰略顧問，1991年在李登輝總統安排下，接替陳燊齡上將擔任參謀總長，當時頗令外界意外。1995年劉和謙卸任，獲頒青天白日勳章，總長職務交由羅本立上將接任。

在馬政府時代修法，參謀總長改為二級上將後，除了空難去世追晉的沈一鳴之外，國軍已不再晉任一級上將。在劉和謙去世後，目前還健在的一級上將，是陸軍的霍守業與海軍的林鎮夷，他們都曾擔任參謀總長，卸任後未接掌必須是文職的國防部長，因此方能保持軍職。

總統府發言人林聿禪表示，蔡英文總統聞訊後表達哀悼與不捨。總統感念劉和謙一生從戎從公，戮力保家衛國，為海軍樹立典範。蔡總統並指示國防部全力協助家屬處理後續治喪事宜，並盼望家屬節哀保重。

林聿禪表示，劉和謙為四星一級上將，曾任海軍總司令、國防部參謀總長，更曾獲前總統李登輝所頒青天白日勳章，是軍人的最高榮譽。劉曾表示「作為一軍人，只有一心一意為國效命」，終其一生皆為保衛國家的精神，為國軍表率，也足為後世感念。

國防部 蔡英文

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