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馬英九弔唁余光中妻范我存 女兒：母親成就了父親

記者徐如宜／高雄8日電
已故詩人余光中妻子范我存告別式在高雄市殯儀館景德廳舉行，前總統馬英九前往弔唁。（記者徐如宜／攝影）
已故詩人余光中妻子范我存告別式在高雄市殯儀館景德廳舉行，前總統馬英九前往弔唁。（記者徐如宜／攝影）

已故詩人余光中妻子范我存告別式今天(8日)在高雄市殯儀館景德廳舉行，前總統馬英九前往弔唁，親人故舊、文壇與，教育界人士相送。「母親成就了父親！」余家四個女兒珊珊、幼珊、佩珊與季珊說，開朗健談的母親常不平而鳴有如俠女，又內斂溫婉，為詩人父親打理一切。

前總統馬英九今早特地搭高鐵南下，送余師母范我存最後一程。余光中與范我存走過動盪年代，關心社會，臧否時事，馬英九曾多次拜訪余老師與師母。

已故詩人余光中妻子范我存告別式在高雄市殯儀館景德廳舉行，前總統馬英九前往弔唁。（...
已故詩人余光中妻子范我存告別式在高雄市殯儀館景德廳舉行，前總統馬英九前往弔唁。（記者徐如宜／攝影）

許多文化與教育界人士，也來送別范我存。中山大學文學院前院長鍾玲稱范我存為「面面傑出的女性」，與文學巨擘余光中結縭61年相伴相愛，詩人的創作與文學活動都得到全力支援。余家客廳總是高朋滿座，女主人大器慷慨、細心體貼，讓客人賓至如歸。

已故詩人余光中妻子范我存告別式在高雄市殯儀館景德廳舉行，前總統馬英九前往弔唁。（...
已故詩人余光中妻子范我存告別式在高雄市殯儀館景德廳舉行，前總統馬英九前往弔唁。（記者徐如宜／攝影）

余幼珊表示，母親喜歡古玉，一方面是對美的追求，另一方面也源於對古代文化與文物的熱愛，她曾說：如果再活一次，就要當個考古學家；父親曾笑說，媽媽一開口就是談論西元前的事。母親個性開朗健談，對不公平的事經常仗義直言，有如俠女；然而又內斂自持而溫婉，很少發脾氣，對朋友極為溫暖包容，經常問候聊天，所以父親的朋友多半是她在聯絡維持，她喜歡文學藝術，日常生活也很幹練。

已故詩人余光中女兒珊珊、幼珊、佩珊與季珊（右至左），為母親范我存送行。（記者徐如...
已故詩人余光中女兒珊珊、幼珊、佩珊與季珊（右至左），為母親范我存送行。（記者徐如宜／攝影）

女兒們回想與父母共度的這一生，2017年底父親過世，感情深藏不露的母親，雖然堅強的活著，實際上深受影響。這輩子她只看過母親掉淚兩次，一次是父親入殮瞻仰遺容時，畢竟一同生活61年，又照料父親生活的每一個細節。父親走後，母親身心漸衰，四年前開始洗腎，身體更是走下坡，一個月前因腸胃道大量出血入院，找不到出血點，母女們一起決定，放棄積極治療，轉入安寧病房，希望減輕病痛，最後在四個女兒陪伴下離開人世，脫離苦痛。

余光中1991年詩作「三生石」，是紀念與妻子范我存結髮35年所寫，以「當渡船解纜、就像仲夏的夜裡、找到那棵樹、紅燭」四首組成，其中〈紅燭〉寫著：「燭啊愈燒愈短／夜啊愈熬愈長／最後的一陣黑風吹過／那一根會先熄呢，曳著白煙？／剩下另一根流著熱淚／獨自去抵抗四周的夜寒／最好是一口氣同時吹熄／讓兩股輕煙綢繆成一股／同時化入夜色的空無／那自然是求之不得，我說／但誰啊又能夠隨心支配／無端的風勢該如何吹？」而這對點於廈門街斗室洞房的紅燭，在61年後終於燃盡。

馬英九

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