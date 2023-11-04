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克羅埃西亞外長突親臉頰 挨批丟臉丟到國外 致歉稱「不知問題出在哪」

導演蔡明亮賣票對路人「這麼說」道歉認失言：非常沒有禮貌

噓！星聞／即時報導
蔡明亮。（記者李政龍/攝影）
蔡明亮。（記者李政龍/攝影）

導演蔡明亮執導的新作「日子」之前在柏林影展獲泰迪熊獎，近日在台灣上映，而他向來喜歡親自上街賣票，與粉絲面對面暢聊，這次也不例外，不過他卻吐露自己失言，因此發文道歉。

蔡明亮還原事發經過，當天在台大賣票，見到有4位不像學生的中年男女經過，投來關注的眼神，因此他上前去推銷，講了半天，對方只是呵呵笑，這時也不知自己哪根筋不對，竟然脫口說「生為台灣人是不是應該至少看一部侯孝賢的電影，或至少看一部楊德昌的電影，或至少一部蔡明亮的電影，不然被人家問起來會不會有點丟臉」說完後又補了一句「我是說笑的」，對方仍是沒有要買票的意思，依舊呵呵笑，最後他就轉身離去。

但隨後蔡明亮馬上意識到自己說錯話了，覺得自己丟臉「每一個人都有自由決定做任何事，決定看自己想看的電影，我不該強人所難說出那番話，非常沒有禮貌，我這裡誠摯地向那4位朋友道歉，希望你們原諒」，最後也吐露心聲「賣了兩三個月的票，我真的累了，但也別為我擔心，我休息一會就好了，謝謝這段時間陪我賣票的學校師生，與各行號單位的同仁及長官，也謝謝願意看《日子》的朋友，很高興跟大家一起為我們的明天努力」。

侯孝賢 影展

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