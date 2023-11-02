金鐘導演陳慧翎48歲癌逝 「媽！別鬧了」成最後作品

導演陳慧翎癌逝。(取材自臉書)

金鐘導演陳慧翎不敵病魔去世，這些年飽受癌症 折磨的她，抗癌期間仍創作，去年拍「媽！別鬧了」入圍 金鐘，昨天下午她病逝萬芳醫院，得年48歲。

「媽！別鬧了」製作人周銓剛也證實陳慧翎過世的消息，表示這幾個月她都在病房與加護病房遊走，昨天她的母親與家人和朋友都和她告別，她也再沒有病痛，很平靜離開。

陳慧翎是編劇也是導演，33歲就拿下金鐘獎最佳導演獎，執導的戲劇《媽！別鬧了》、《你的孩子不是你的孩子》、《下一站，幸福》、《那年，雨不停國》等片，題材新穎，創下不少紀錄，但2013年她罹患子宮頸癌，之後陸續抗癌，是一位熱愛生命的女鬥士。

她在罹癌、化療、掉髮的煎熬中，同時完成多部戲劇作品，「媽！別鬧了」是她最後作品。對看待生命她曾表示，「就是活在當下」，她之前受訪時曾表示會透過呼吸或冥想離開恐懼。也會找其他的事情做，比如透過捏陶，獲得平靜。

她曾發文表示，堅強不是天生的，堅強是要從地獄一步一步爬上來的。「因為我在地獄裡。有時候爬得快有時候爬得慢，身體狀況不是自己可以控制的，病痛讓你在床上打滾時還能維持正念、深呼吸、冥想靜坐都是能人。我只是凡人。」抗癌過世令人心疼。