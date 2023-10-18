周玉蔻誹謗張淑娟辯「在餐會聽的」 餐會這幾位大咖也在座

媒體人周玉蔻17日出庭不認罪。（本報資料照片）

媒體人周玉蔻烏龍爆料前中華民國 小姐張淑娟和台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴多年前在台北市晶華酒店有過一段緋聞 被訴，周辯稱消息是在某餐會中聽聞，否認有主觀犯意，據了解，周口中的「消息來源餐會」是薇閣中學董事長李傳洪作東。

台北地院昨天開庭，周玉蔻否認犯罪，張淑娟由告訴代理人吳漢成陪同也出庭，法庭內對峙氣氛濃厚，張淑娟畫出談判底線，除非周玉蔻認罪，否則不談和解，法官諭知候核辦。

周玉蔻所稱的「消息來源餐會」發生時間是2021年4月18日中午，地點在台北市伊通街的「玖尹」新派中式餐酒館B1，餐會由李傳洪召集。

據調查，這場餐會共有12位座上賓，除李傳洪外，另有筆名司馬文武的國防安全研究院諮詢委員江春男、餐廳經理即周玉蔻口中的「消息來源」戴芝蕙、私企高層、黃姓前記者、許姓教授以及名嘴蔡玉真。

周玉蔻昨天告訴法官，當時戴芝蕙是餐廳經理，吃飯時坐在她對面很久，她質疑緋聞案女主角可能是演員王筱嬋，一再向戴確認當年在晶華酒店ＶＩＰ訂房部有沒有幫忙張淑娟訂房，戴都回以肯定答案。

周玉蔻昨天還說，餐會的來賓有記者、政界人士，大家聚餐習慣討論政情，餐桌上有人提到蔣萬安如參選市長，蔣孝嚴的故事會再度成話題，而蔣萬安的爸爸、家世都要釐清等。

周玉蔻的委任律師林玉芬庭中辯護說，周是信賴消息來源才報導緋聞案，並沒有杜撰的情況，且周一了解事實與報導有落差，就立刻澄清；林玉芬說，蔣孝嚴是當年的總統府秘書長，有無緋聞關乎國安問題。

張淑娟在法庭沒有發言機會，下庭後立刻反擊，指周玉蔻不去做媒體查證到處胡說八道，非常折磨人；張說，周在法庭裡說十幾個人去吃飯提到張淑娟，「十個人說豬是狗，豬就變成狗了嗎？」，批周素養太低。