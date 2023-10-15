我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／華人移民自架網站 打造「籃子華人百貨」多元服務

哈瑪斯絕密突襲計畫曝光：盡量殺人、鎖定小學和婦幼

男星康凱爆被騙婚、奪產 嫩妻配偶欄早有人

台灣新聞組／台北15日電
康凱(左)指控遭家暴2次。(本報資料照片)
康凱(左)指控遭家暴2次。(本報資料照片)

台灣中華演藝總工會77歲的前理事長康凱，去年交棒給50歲曹雨婷，今年任期屆滿前，康凱卻大動作切割曹雨婷，表示兩人沒有婚姻關係，根本沒有登記結婚。近日康凱更上節目爆料「曹雨婷身分證配偶欄是別人名字」，控遭對方設圈套。

「噓！星聞」報導，2015年康凱與小27歲曹雨婷曾舉行盛大婚禮，不料近來卻出面指控女方騙婚、家暴。近日康凱參加節目時透露，他豪砸近台幣300萬(約9.6萬美元)在六福皇宮辦婚宴，後來他曾設法說服曹雨婷登記結婚，但女方卻說：「登記幹什麼，我爸爸跟我媽都沒有登記。」

但他始終不清楚為何女方不肯登記結婚，後來是一名熟識的刑警透露被告重婚罪，才知女方原來有個在美國的老公，他問女方但對方卻稱「我跟他沒感情，已經分開了」，最後他還拿出7萬美元讓女方美國老公簽字離婚。

先前康凱曾指控遭曹雨婷家暴2次，被女方用高跟鞋打頭被打到頭破血流，甚至拿走他存款新台幣4、500萬元。對此，曹雨婷無奈稱：「你們看我身高156公分，體重46公斤，康凱這麼高、這麼大，覺得我會家暴嗎？不家暴我就不錯了。」並強調自己投資房產事業25年，一年花掉的錢超過台幣500萬（約15.5萬美元），對於不實指控不回應，她認為不必浪費時間回應，但一度難過到直呼委屈落淚。

康凱日前曾出面指控，與曹雨婷原先是同居的關係，分手前早已分居3年，現在已退回「朋友」關係。

家暴 投資

上一則

黑白集／人有我無 蔡政府沒收投票權慣犯

下一則

台入境旅客回流慢 旅宿房價狂飆 住房率回不去

延伸閱讀

男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」

男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」
張德海律師 提供處理家暴法律見解

張德海律師 提供處理家暴法律見解
華人女婿涉攻擊丈母娘被抓 鄰居：非首次

華人女婿涉攻擊丈母娘被抓 鄰居：非首次
罵趙少康家暴拋妻棄子 周玉蔻判賠220萬

罵趙少康家暴拋妻棄子 周玉蔻判賠220萬

熱門新聞

為籌畫軍事反攻大陸，蔣中正（左）在1965年花了一整年時間試圖遊說美方支持，甚至出動妻子宋美齡（中）與兒子蔣經國（右）。(翻攝自蔣中正先生年譜長編)

「終身不忘情」 蔣中正日記自述戀癡李子青

2023-10-14 02:30
台積電創辦人張忠謀14日偕同夫人張淑芬參與台積電運動會。(記者李孟珊／攝影)

92歲張忠謀聊養生 50歲後要保持「這項」好習慣

2023-10-14 02:04
自8日以來，以色列對加薩發動報復性攻擊，誓言將哈瑪斯夷為平地，到處屍體橫陳。（Getty Images)

滯以台人向外交部求助遭冷回 學者聲援「拒絕巨嬰」

2023-10-11 18:17
國慶焰火今晚提早20分鐘施放，中市府表示，因為蔡總統等人致詞太簡短，說完就啟動焰火。記者黃仲裕／攝影

雙十國慶焰火提早20分鐘施放被罵翻 原因是…

2023-10-10 15:56
民眾黨總統參選人柯文哲傳出訪美期間手機遭竊，柯文哲辦公室發言人陳智菡證實，柯文哲在舊金山機場安檢時，手機遭竊至今尚未找回。(本報資料照片)

柯文哲訪美行 舊金山飛洛杉磯安檢時手機遭竊

2023-10-07 20:49
周玉蔻。(本報資料照片)

罵趙少康家暴拋妻棄子、不認骨血 名嘴周玉蔻判賠220萬台幣

2023-10-10 23:38

超人氣

更多 >
3生肖10月中下旬徹底轉運 橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增

3生肖10月中下旬徹底轉運 橫財入庫、財星降臨 屬雞存款暴增
BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水

BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水
男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」

男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」
紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰

紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰
中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園