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蔣萬安首爾取經 簽合作備忘錄 首爾市長贈韓服

記者林麗玉／台北26日電
台北市長蔣萬安出訪韓國首爾，昨天前往首爾市政府拜會首爾市長吳世勳。(圖：北市府提供)
台北市長蔣萬安出訪韓國首爾，昨天前往首爾市政府拜會首爾市長吳世勳。(圖：北市府提供)

台北市長蔣萬安訪韓第2天，昨日拜會首爾市長吳世勳，並簽署兩市青年事務合作備忘錄。蔣昨一早也與韓國會議員趙慶泰、趙廷訓早餐會，趙慶泰表達對台灣的支持，及對兩岸關係及區域議題的關心。蔣表示，維持印太地區和平穩定，大家要一起努力也加深合作。蔣此行也前往首爾著名大學路參訪藝文產業，首爾大學路區域有200多個劇場，競爭激烈，將為台北市未來推動藝文產業參考。

蔣萬安此行參訪重點之一，還有拜會首爾市長吳世勳，蔣見面就恭喜吳不久前與紐約締結友好城市，接著辦城市論壇，外交成果豐碩，吳稱自己第一屆市長上任時與蔣同齡，首爾市民也很關注蔣萬安的相關新聞，期待兩市交流更上層樓。

蔣萬安提到，台北與首爾1968年至今締結姊妹市55周年，他對吳上任時提到的「與弱者同行特別市」特別有感，他任立委期間也推動照顧弱勢法案，北市府也希望打造「永續共融、希望首都」，與吳理念完全一致。

吳世勳則提及首爾當前重視以技術培訓媒合畢業後的就業、加大投資青年住宅政策，以及首爾市政府成立未來青年企畫團研擬更多青年政策，蔣回應北市教育局也成立了技職教育專責單位、推動青年優先入住的社會住宅，現在正是為了即將成立的青年局來首爾取經。

蔣萬安前晚也參訪首爾著名的大學路借鏡韓國藝文產業發展，韓國劇場公司HJ culture代表韓昇元引導參訪，並表示首爾大學路區域共有200多個劇場，競爭激烈，且多是韓國自己創作的音樂劇，大多是500人以下的小劇場，幾乎都女性觀眾為主，蔣萬安聽到也露出相當驚訝表情。

蔣萬安此行也入境隨俗，換上吳世勳贈送的韓服，兩人開心合照，蔣並與在韓的台灣學生、就業代表交流。蔣萬安以留學生過來人身分表示，知道異鄉求學要省吃儉用的辛苦，北市青年局將站在鼓勵正向的方式規畫，研擬設置獎學金給予留學生協助，也希望青年能將國際經驗回饋家鄉。

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