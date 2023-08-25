我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

扁婿趙建銘開法拉利擦撞機車 不會影響假釋

記者邵心杰／台南25日電
前總統陳水扁女婿趙建銘。（本報資料照片）
前總統陳水扁女婿趙建銘。（本報資料照片）

前總統陳水扁女婿趙建銘昨天駕駛租賃法拉利超跑，行經台南東門路三段通往高速公路方向，疑超車與羅姓男子所騎的機車擦撞，無人受傷且均無酒駕，警方正釐清肇因；由於趙目前假釋在外，但律師分析其肇事屬於過失，並非故意犯罪，不至於影響假釋。

趙建銘因為台開股票內線交易案，被判刑三年八月定讞入獄服刑，前年10月入獄服刑一年半，今年4月21日假釋出獄，7月底在中西區開診所並擔任院長。詎料，他昨天要去麻豆新樓醫院看診途中發生車禍。

警方調查，昨天上午9時多，羅男騎電動機車沿東門路三段外側車道由西向東行駛時，與同向左後方趙建銘所駕駛的法拉利雙門超跑ROMA V8發生碰撞，機車踏板下方破裂，側身有撞痕，而法拉利保險桿有明顯刮痕，副駕駛座車門處有凹痕。

警方表示，據事故現場附近監視器畫面，可看到趙建銘跑車太靠右，疑因超車或閃車，進而與機車發生擦撞，碰撞發生後雙方均緩緩停靠路邊，等候警方採證。

刑法第78條規定，假釋中因故意犯罪，受逾六月有期徒刑之宣告確定者，撤銷其假釋。假釋中因故意更犯罪，受緩刑或六月以下有期徒刑之宣告確定，而有再入監執行刑罰之必要者，得撤銷其假釋。

律師侯信逸說，依車禍來看，過失成分較大，不至於影響趙建銘假釋資格。如果酒駕致人於死，就可能被判六月以上，喪失假釋資格。據了解，這非趙首次車禍上新聞，十多年前趙曾開賓士車在高速公路發生擦撞，也鬧上媒體版面。

超跑 保險 股票

上一則

新聞眼／鬆綁陸客 蔡政府兩手策略拚大選

下一則

賴品妤自摔反指控記者推人 藍議員貼影片批碰瓷

延伸閱讀

277萬美元法拉利現身台中 雨天開車「撐傘」自嘲是傻B

277萬美元法拉利現身台中 雨天開車「撐傘」自嘲是傻B
媒體踢爆新州警包庇假釋官酒駕超速 僅輕罰140元

媒體踢爆新州警包庇假釋官酒駕超速 僅輕罰140元
殺2子、夫前妻 愛州婦判3無期刑不得假釋

殺2子、夫前妻 愛州婦判3無期刑不得假釋
陳水扁宣告「趙建銘醫師重磅回歸」 擔任這家骨科院長

陳水扁宣告「趙建銘醫師重磅回歸」 擔任這家骨科院長

熱門新聞

台灣的海基會人員推著台胞上專車回花蓮。(圖：台商提供)

赴中工作失利、慘淪街友…新「台流」人數創近年新高

2023-08-20 22:15
中國海關總署宣布今起台灣芒果暫停輸入。而禁令頒布時間點恰逢台灣芒果產季尾端，再加上台灣芒果外銷政策逐步降低對中國出口，屏東縣芒果農評估禁令對於銷售影響不大，台東則沒有銷往中國不受影響。記者張已亷／攝影

中國宣布暫停台灣芒果輸入 屏東、台東縣府和農民這樣說…

2023-08-21 17:24
若ECFA被取消，石化產業首當其衝，面對日韓等國將完全失去競爭力。圖為高雄大林蒲石化工業區。（記者劉學聖／攝影）

若無ECFA 台石化紡織競爭力恐盡失

2023-08-19 02:23
許男在臉書自爆他受不了現在的婚姻，多年來價值觀落差太大，生活習慣無法溝通，也無法教育小孩，卻還要扮演「好好先生」角色，讓他非常痛苦；竟還公布3名女子個資，引爆網友熱議。(取材自許男臉書)

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

2023-08-16 23:17
鴻海創辦人郭台銘。（記者劉宛琳／攝影）

郭台銘重大宣布 邀柯、侯整合「三隻小豬本來是兄弟」

2023-08-17 09:53
鴻海創辦人郭台銘（左三）17日晚參加「主流民意大聯盟雲林旅外鄉親後援會」晚宴，包括雲林縣前縣長張榮味（左二）、屏東縣議長周典論（右三）、朝天宮董事長蔡咏鍀（左一）、彰化縣議長謝典林（右二）、台東縣前議長吳俊立（右一）等一起上台力挺郭台銘。(記者胡經周／攝影)

郭台銘邀談整合侯柯未回應 最新民調侯領先柯差距擴大

2023-08-18 02:27

超人氣

更多 >
華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話
瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛
恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡

恐影響效力 服這6種藥物別喝咖啡
川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事

川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事
紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷

紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷