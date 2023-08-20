台灣排不到 前立委王世雄花800萬赴陸換肝
對器官移植者來說，在台灣等器官捐贈太難，到對岸賭1把是不得已的冒險之旅。幾位名人到大陸換肝，花費都在二、三百萬台幣起跳，術後能克服排斥問題算幸運，也有許多器官移植者有去無回。
62歲高雄前立委王世雄6年前檢出肝臟有兩顆腫瘤，透過好友牽線赴中國大陸做換肝手術，花費約八百萬元台幣。他說，身上有一名28歲年輕人「新鮮的肝」，移植後沒出現排斥，相當幸運，雙手肝斑已消失，肚皮留有一道像賓士車標誌的手術疤痕。
王世雄透過某基金會媒合這名年輕人捐出三分之一肝臟，基金會提撥一筆錢給捐肝者，但到底拿到多少錢，王世雄坦言「不清楚」，只側面得知這名年輕人拿到錢後創業，雙方都展開新人生。
王世雄說，赴陸換肝代價高，患者多半是在台灣被醫師判「死判」，或等待換肝機會渺茫，才寧可砸大錢拚重生。最擔心術後出現排斥，「大家都抱一線生機的心情去，充滿賭注」。他提到一名高雄企業家數年前也到大陸換肝，因為排斥，結果還是死了。
為何對岸有源源不絕器官可供移植？王世雄認為，其實供需兩端都很熱絡，但對岸2015年宣告不再用死刑犯的器官移植，公民自願器捐成為移植的唯一合法途徑，若要器捐也限定五親等內，因此近年器捐價格喊到更高。但即便如此，台面下台灣人赴陸換肝、換腎並未停止，雙方都低調成為彼此的默契。前台中縣長黃仲生2011年到天津換肝，他說，「我也想在台灣換肝，問題是輪不到我啊！」當時的手術費、捐贈費，加上住院、藥品、食宿、交通等，至少要花新台幣二、三百萬。
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