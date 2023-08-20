台灣排不到 前立委王世雄花800萬赴陸換肝

高雄前立委王世雄六年前赴陸換肝，留下手術疤痕。（記者王慧瑛／攝影）

對器官移植者來說，在台灣等器官捐贈太難，到對岸賭1把是不得已的冒險之旅。幾位名人到大陸換肝，花費都在二、三百萬台幣起跳，術後能克服排斥問題算幸運，也有許多器官移植者有去無回。

62歲高雄前立委王世雄6年前檢出肝臟有兩顆腫瘤 ，透過好友牽線赴中國大陸做換肝手術，花費約八百萬元台幣。他說，身上有一名28歲年輕人「新鮮的肝」，移植後沒出現排斥，相當幸運，雙手肝斑已消失，肚皮留有一道像賓士車標誌的手術疤痕。

王世雄透過某基金會媒合這名年輕人捐出三分之一肝臟，基金會提撥一筆錢給捐肝者，但到底拿到多少錢，王世雄坦言「不清楚」，只側面得知這名年輕人拿到錢後創業，雙方都展開新人生。

王世雄說，赴陸換肝代價高，患者多半是在台灣被醫師判「死判」，或等待換肝機會渺茫，才寧可砸大錢拚重生。最擔心術後出現排斥，「大家都抱一線生機的心情去，充滿賭注」。他提到一名高雄企業家數年前也到大陸換肝，因為排斥，結果還是死了。