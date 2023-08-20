我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女足世界盃／西班牙首奪冠 1比0擊退英格蘭

自從攜帶重力彈簧刀、折疊小刀合法化 紐約持刀傷人案激增26%

台灣排不到 前立委王世雄花800萬赴陸換肝

記者王慧瑛、王勇超／綜合20日電
高雄前立委王世雄六年前赴陸換肝，留下手術疤痕。（記者王慧瑛／攝影）
高雄前立委王世雄六年前赴陸換肝，留下手術疤痕。（記者王慧瑛／攝影）

對器官移植者來說，在台灣等器官捐贈太難，到對岸賭1把是不得已的冒險之旅。幾位名人到大陸換肝，花費都在二、三百萬台幣起跳，術後能克服排斥問題算幸運，也有許多器官移植者有去無回。

62歲高雄前立委王世雄6年前檢出肝臟有兩顆腫瘤，透過好友牽線赴中國大陸做換肝手術，花費約八百萬元台幣。他說，身上有一名28歲年輕人「新鮮的肝」，移植後沒出現排斥，相當幸運，雙手肝斑已消失，肚皮留有一道像賓士車標誌的手術疤痕。

王世雄透過某基金會媒合這名年輕人捐出三分之一肝臟，基金會提撥一筆錢給捐肝者，但到底拿到多少錢，王世雄坦言「不清楚」，只側面得知這名年輕人拿到錢後創業，雙方都展開新人生。

王世雄說，赴陸換肝代價高，患者多半是在台灣被醫師判「死判」，或等待換肝機會渺茫，才寧可砸大錢拚重生。最擔心術後出現排斥，「大家都抱一線生機的心情去，充滿賭注」。他提到一名高雄企業家數年前也到大陸換肝，因為排斥，結果還是死了。

為何對岸有源源不絕器官可供移植？王世雄認為，其實供需兩端都很熱絡，但對岸2015年宣告不再用死刑犯的器官移植，公民自願器捐成為移植的唯一合法途徑，若要器捐也限定五親等內，因此近年器捐價格喊到更高。但即便如此，台面下台灣人赴陸換肝、換腎並未停止，雙方都低調成為彼此的默契。前台中縣長黃仲生2011年到天津換肝，他說，「我也想在台灣換肝，問題是輪不到我啊！」當時的手術費、捐贈費，加上住院、藥品、食宿、交通等，至少要花新台幣二、三百萬。

高雄市驗光生公會理事黃煒傑十三年前赴陸換肝。（記者王勇超／攝影）
高雄市驗光生公會理事黃煒傑十三年前赴陸換肝。（記者王勇超／攝影）

腫瘤

上一則

前瞻又爆弊案 還有多少「張之明」

下一則

8488人等待腎臟器捐 1腎換1腎媒合掛0

延伸閱讀

險赴大陸尋肝 婦17年前成全台首例不同血型肝臟受贈者

險赴大陸尋肝 婦17年前成全台首例不同血型肝臟受贈者
綠能變綠產？藍曝雲豹能源拿下諸多標案 捐給綠1700萬

綠能變綠產？藍曝雲豹能源拿下諸多標案 捐給綠1700萬
朱立倫：民進黨不與大陸對話 怎解困境

朱立倫：民進黨不與大陸對話 怎解困境
加女下體出血14天 「肝臟」竟藏胚胎 全球僅31例

加女下體出血14天 「肝臟」竟藏胚胎 全球僅31例

熱門新聞

許男在臉書自爆他受不了現在的婚姻，多年來價值觀落差太大，生活習慣無法溝通，也無法教育小孩，卻還要扮演「好好先生」角色，讓他非常痛苦；竟還公布3名女子個資，引爆網友熱議。(取材自許男臉書)

正宮發的文？台面板大廠群創已婚處長自爆「偷吃3人妻」

2023-08-16 23:17
3歲的哈士奇「Yuma」日前闖禍，被抓到警局做筆錄，飼主蘇小姐拿起事故聯單訓斥，Yuma一臉厭世。圖／蘇小姐提供

哈士奇成交通事故「當事人」 女主人訓斥網友笑翻

2023-08-12 14:50
郭台銘（圖）副手人選，傳謝典林系統鎖定韓國瑜夫人李佳芬。（記者黃仲裕／攝影）

郭台銘副手傳鎖定「她」 進可攻退可守

2023-08-16 02:25
鴻海創辦人郭台銘。（記者劉宛琳／攝影）

郭台銘重大宣布 邀柯、侯整合「三隻小豬本來是兄弟」

2023-08-17 09:53
傳出鴻海創辦人郭台銘，有意找高雄市前市長韓國瑜（右）夫人李佳芬（左）任副手。（本報資料照片）

傳郭台銘副手想找韓國瑜妻子 藍委：不認為李佳芬會接受

2023-08-16 00:18
陳文茜。(取材自臉書)

陳文茜罹罕病被酸「稱要死一直沒死」曝最新病況創「美最長存活紀錄」

2023-08-15 03:43

超人氣

更多 >
瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣

瓊瑤85歲高齡現況曝光 51歲「五阿哥」現身長這樣
德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術
金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖

金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖
美國人在家放現金 最愛這5個地方…竟然這裡也能藏

美國人在家放現金 最愛這5個地方…竟然這裡也能藏
颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水

颶風喜萊莉朝美墨西岸逼近 當局警告災難級洪水