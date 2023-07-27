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兩岸密使鄭淑敏 在美跌倒昏迷過世 享年78歲

台灣新聞組／台北27日電
前文建會主委鄭淑敏。(本報資料照片)
前文建會主委鄭淑敏。(本報資料照片)

淡出政壇多年的前文建會主委、前中視董事長鄭淑敏，日前驚傳在美國華府家中跌倒，造成腦出血陷入昏迷後過世，享年78歲。鄭淑敏最為人津津樂道的身分是在李登輝時代，曾與蘇志誠一起擔任兩岸密使，促成日後的「辜汪會談」。

媒體人周玉蔻26日在臉書以「悼念一代傳奇人物鄭淑敏女士」為題首先披露鄭淑敏死訊，「前中視董事長鄭淑敏，今天凌晨在美國華盛頓家中摔倒傷及頭部，急救無效。台北熟悉鄭女士的人士證實，她的呼吸停止、已無生命跡象。陪伴在身邊的小女兒，決定等到同母異父的姐姐趕來探視母親最後一面後，再拔管。」

鄭淑敏曾任華視記者、「時報雜誌」發行人兼總編輯、「中國時報」副總編輯、文建會主委與中視董事長。鄭淑敏1996年入主中視時，力圖改革，想改變無線電視老三台的文化，很重視員工管理，她也是第一位女性國際艾美獎傑出經營獎得主，但在轉投資方面，卻頻踩地雷。2004年離開中視後，生活低調，近年來定居美國華府。

鄭淑敏與李登輝總統親信蘇志誠，在1990年代初多次奉李登輝之命，在國學大師南懷瑾的牽線下，先在香港會見海協會會長汪道涵，與當時中國大陸國家主席楊尚昆的秘書楊斯德，接著1991年前往北京，與楊尚昆、中台辦主任王兆國會面，初步建立楊尚昆和李登輝的聯繫管道，從而促成1993年在新加坡的辜汪會談。

鄭淑敏有過兩段婚姻，第一任丈夫是美國駐台大使館新聞處長柯約瑟，柯約瑟在報紙的頭版上登新聞向她求婚，但婚後不久柯約瑟得了血癌，7、8年後過世。第二任丈夫是前主計處長韋端，夫妻二人先後入閣，結婚20年後，平和分手。

鄭淑敏旅美期間修習瑜伽，還取得專業教師執照、開班授課。日前她半夜起床，在家中浴室跌倒，又回床小睡，女兒發現媽媽久未起床趕緊送醫診治，才發現是腦出血昏迷。

華府 艾美獎 新加坡

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