遭控性侵 演員黃健瑋否認 稱被迫簽和解書

黃健瑋在「人選之人-造浪者」飾演黨部文宣部主任「陳家競」。(圖：Netflix提供)

知名男演員黃健瑋被爆趁機性交後，昨天再被一名L先生爆料，13年前對他的前妻下藥後發生性行為，事後不付和解金台幣300萬元(約9萬6621美元)，還找黑道恐嚇賴帳；對此，黃健瑋昨晚透過經紀人回應「確實有跟L先生的前妻交往，但當時他們已離婚」，否認下藥性侵 。L先生得知黃的聲明，強調跟妻子是2015年才離婚，和解書上日期是2010年12月，痛批黃根本顛倒是非、很惡劣。

爆料者L先生昨天向媒體爆料，指控黃健瑋2010年9月在北市一間酒吧跟他的前妻認識後，對女方下藥發生關係，事後質問「怎麼會做這件事情？」黃健瑋央求不要曝光，才知道黃的演員身分。

L先生提出物證，秀出一張和解書，上頭寫「賠償300萬元和解」。L先生說，當時一周後黃健瑋相約吉林路的一間咖啡 廳，以為他要給300萬元，結果黃帶著一群自稱竹聯幫的黑衣人，黑衣人恐嚇說「這件事情是黃做錯，但錢我沒有打算要給你」，300萬元因此不了了之，後來也跟前妻離婚。

針對L先生的爆料，黃健瑋昨晚透過經紀人回應「我確實有跟L先生的前妻交往，但當時他們已經離婚，並沒有L先生所說的下藥性侵一事，至於和解書是在被脅迫不得已的情況下所簽立！對於L先生杜撰影響本人的名譽，我絕對捍衛自己的清白！」

L先生得知黃健瑋的回應，直呼「根本瞎扯」，他說當時跟前妻還有2個小孩的監護權官司，官司直到2015年落幕、才真正離婚，何來的「當時他們已經離婚」說法。

L先生也對黃所說「和解書是在被脅迫不得已的情況下所簽立」說法反擊，指出「沒有強迫他寫和解書，是黃健瑋自己主動寫的，上面的內容、手印、筆跡全是他的」，更說「若是強迫寫的，怎麼會寫要求每個禮拜碰面？孩子要跟他姓？若是我主導他寫的話，內容根本不會是這樣」。

L先生痛批，當時和解書上黃健瑋就是想用300萬元買我的老婆，強調自己說的都是事實，不怕黃健瑋提告。

黃健瑋在臉書 表示，與L先生的前妻相識之初，知道她曾經有婚姻，已離婚了，我有請她給我看她的身分證，她給我看後，我確認過日期，以及空白的配偶欄。之後我們相戀，正式交往，兩個月後，L先生的前妻懷孕，我們決定找房子一起住，想要開始新的生活，一起迎接未來。

搬進新租處不到一週，一天L先生的前妻回娘家時，我回到租屋處，開門以後發現L先生就在我的客廳。我當下強烈的恐懼，L先生說他的朋友就在下面，我們好好談，他的朋友們就不會上來。於是，我被他限制行動了將近12小時。

那張和解書，就是在恐懼無助的情況下，寫下來的。之後他帶我離開，我從提款機把那時候帳戶所有的錢提給他，大約7萬多元台幣。