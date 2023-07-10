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張忠謀92歲壽宴 張淑芬親專門訂製禮服、幫他畫肖像畫

記者簡永祥／台北即時報導
台積電創辦人張忠謀今日歡慶92大壽。(本報資料照片)
台積電創辦人張忠謀今日歡慶92大壽。(本報資料照片)

台積電創辦人張忠謀10日將歡慶92歲大壽，夫人張淑芬與台積電精心籌畫在台北設宴，由台積電董事長劉德音、總裁魏哲家作東，會中將安排台積電經營團隊與張忠謀談話，現場也將安排親友團表演，要讓張忠謀過個開心的92歲。

由於可能邀請總統蔡英文參加，且想給張忠謀一個驚喜，台積電幕僚對壽宴籌辦作業保密到家。

目前傳出設宴地點仍選在台北君品酒店米其林三星的頤宮，邀請的貴賓包括美國在台協會處長孫曉雅、鴻海集團創辦人郭台銘、聯發科董事長蔡明介、執行長蔡力行、工商協進會理事長吳東亮、力積電董事長黃崇仁、宏碁執行長陳俊聖、宏達電董事長王雪紅。

據了解，為了今天的生日宴，夫人張淑芬親自張羅之外，還專門訂製禮服，幫張忠謀畫肖像畫、作成生日手冊，並準備壽桃送給來賓當伴手禮，分享長壽福氣。

現齡92歲的張忠謀，身體仍十分健康，本月初應工商協進會邀請，做了一場專題演講，針對當前變局，提出「全球化已重新定義」的新觀點，也參加工研院50周年慶，接受頒獎。他的遠見及洞悉力，正是展開全球布局的台積電經營團隊最想吸取的養分，據傳今日的生日宴，經營團隊特別安排與他對話，持續為擘畫台積電更美好的未來，做出貢獻。

台積電創辦人張忠謀2年前的90大壽壽宴的流程手冊，採用夫人張淑芬為他所畫抽煙科的...
台積電創辦人張忠謀2年前的90大壽壽宴的流程手冊，採用夫人張淑芬為他所畫抽煙科的書做封面。(圖:台積電提供)

台積電 孫曉雅 宏達電

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