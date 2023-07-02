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NONO被指開「空殼公司」吸金 連庹宗康老婆都受害

記者林怡秀／即時報導
NONO當初宣稱(右)全力支持愛妻朱海君的新事業。（圖：淘禧娛樂有限公司提供）
NONO當初宣稱(右)全力支持愛妻朱海君的新事業。（圖：淘禧娛樂有限公司提供）

NONO(陳宣裕)遭指性騷25位女性，受害者也已向法院提告，網紅馮語婷在臉書爆料，NONO曾開記者會表示自己投資500萬，幫老婆朱海君開生技公司，該公司其實是空殼公司，去年3月無預警倒閉，會員們屯了一堆貨卻賣不出去，也求助無門，連庹宗康老婆KIKI都是受害者之一。

NONO和朱海君2020年8月開記者會，他當時表示自己投資500萬開生技公司賣保健食品，朱海君則掛名行銷總監，放閃說送老婆一間公司就是最好的情人節禮物，不過馮語婷指該公司是在2020年6月由一位吳小姐所成立，該公司外觀是一間老舊透天厝，也沒有門市據點，銷售手法是辦說明會，吸引會員加入買產品，再往下銷售，去年3月公司宣布停業，不少會員屯了一堆貨卻賣不出去，NONO和朱海君卻從未出面說明，受害者蒙受損失數百萬，連庹宗康老婆KIKI也是其中之一。

馮語婷更發現矯矯生技有限公司，原先登記的負責人是吳小姐，但在2020年10月就換成朱海君的表姊，因此她分析NONO當初可能只花了十幾萬或是幾十萬入股公司，吳小姐十月離開後，就由朱海君表姊接手，三人有計畫性的辦說明會吸金，最後產品賣不出去公司停業，受害者損失了好幾百萬求助無門，就連庹宗康妻子KIKI也是受害者之一，這行徑就猶如在割韭菜。

馮語婷痛批NONO夫妻這番操作根本就是吸金老鼠會，銷售停滯後賺飽飽就拍拍屁股走人，所以不敢設立門市，認為NONO夫妻和朱海君的表姊是有計畫性的，所謂500萬投資也只是幌子，也可能就10幾萬或幾十萬入股而已。對此，NONO方面則沒有回應。

藝人NONO因被控性騷，已暫停所有演藝工作。（圖：中天提供）
藝人NONO因被控性騷，已暫停所有演藝工作。（圖：中天提供）

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