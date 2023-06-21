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黃子佼傳已出院 張小燕：孩子沒教好 我深深覺得痛

記者林怡秀、李姿瑩／台北21日電
張小燕自責沒有教好如孩子般的佼佼。(本報資料照片)
張小燕自責沒有教好如孩子般的佼佼。(本報資料照片)

黃子佼日前爆出性騷黑歷史，他在直播中身心崩潰，在家中自殘送醫，前天從台北長庚轉院至林口長庚，孟耿如經紀人透露黃子佼住進加護病房，雖短暫清醒，但還不能言語表達，但昨午傳出他已經低調出院，對此孟耿如經紀人並未正面回應，僅表示「不好意思讓大家奔波了，我們會面對不會逃避，但請給耿如一點時間」。

黃子佼自殘舉動震驚演藝圈，恩師張小燕更是心痛不已，作家吳若權發文雪中送炭，張小燕轉發吳若權文章，沉重表示「孩子沒教好，我深深覺得痛」，愛徒Lulu黃路梓茵昨凌晨也在臉書發聲，她寫自己不認識過去的黃子佼，所以沒資格說話，「但從我進圈子之後所認識的佼哥，就是一個努力生活且無私提攜後輩的人」，她認為功過不能相抵，「但我們很多後輩對他的感謝是沒有因此而減少的」。

昨多位藝人都對黃子佼造成的風波做出評論，被掃到的陶晶瑩沒多解釋，轉發王月的臉書寫下「只是想幫忙」，暗指自己是單純出自熱心，所以想了解宥勝事件的來龍去脈，陳文茜不認同黃子佼的做法，撰文解析黃子佼「滅頂」還要拖老友下水，心疼阿雅等人無辜中槍。

吳宗憲則反擊黃子佼「現在海水退了，我們終於知道誰沒有穿褲子。每天在那裡亂搞男女關係的人是誰？作奸犯科？永遠都不會跟我有關係」，但他也向黃子佼喊話「你還有老婆小孩，還這麼小，不要再亂想，佼佼加油。」胡瓜昨出席媒體餐敘，黃子佼日前扯出他過去曾接受勒戒，他表示沒有特別關注黃子佼說了什麼，對於吳宗憲揚言要向黃提告，胡瓜猜測吳宗憲應該只是想維護形象，不會真的有動作。

而開第一槍的部落客遭到外界指責和質疑，家人也被肉搜起底，但她無懼壓力，再次發文提醒大家，社會上還有更多「房思琪」在角落哭泣，甚至連重生的機會都沒有，希望大家能持續關心及接住受害者，保護並教導自己的孩子要小心。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

黃子佼直播認了性騷後，疑因身上有傷送醫。 (本報資料照片)
黃子佼直播認了性騷後，疑因身上有傷送醫。 (本報資料照片)

黃子佼 臉書 宥勝

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