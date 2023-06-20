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黃子佼涉性騷直播厭世 張小燕：我的心好痛

台灣新聞組／台北20日電
黃子佼和卜學亮是張小燕兩個最愛的子弟兵。（圖：華視提供）
黃子佼和卜學亮是張小燕兩個最愛的子弟兵。（圖：華視提供）

一向高EQ的黃子佼，昨中午錄了直播影片中除了反省年輕時的錯事，後半段還說了很多厭世的話，讓人擔心他真的會想不開。後來黃子佼崩潰送醫，黃的恩師張小燕獲悉後表示「我的心好痛」。

黃子佼坦言，年輕時曾做過許多錯事，長大後，努力改變自己，也全力做善事，「但做再多，也無法讓過去的事消失」，不過他說，和孟耿如9年來，從沒做過一次對不起她的事。

昨他本按計畫要擔任新人余曼曼發片活動的主持人，卻在活動開始前15分鐘致電告假，余曼曼老闆、蕭淑慎老公梁軒安澄清稱黃子佼沒放鳥，跟經紀人一併允諾會彌補他們。同場嘉賓之一謝和弦先在社群發文向黃子佼喊話「請你好好活下去」。

跟黃子佼合作過的天心，昨出席「最佳利益3」記者會提及此事，臉色相當凝重，直言：「很難過，希望他保重，聽說現在好像有點緊張。」被問對藝人背後都有不同的祕密，是否感到意外？她深吸了一口氣，搖頭稱：「很難想像，還在消化，資訊量有點太多了。」

聽聞黃子佼輕生送醫，還爆出演藝圈一堆黑料，利菁昨在保養品代言活動上嚇得拿麥克風擋臉，感嘆稱黃子佼做法太情緒化，在她眼中，黃子佼就是人人好、EQ高、很正面，但是做錯了就是錯了，不該牽拖別人，「為年輕犯的錯真誠道歉尋求原諒，才是勝過一切。」她也呼籲黃子佼不要自殘，「你還有老婆、小孩，好好照顧家庭，把小孩養大最重要」。

梁軒安(右二)跟老婆蕭淑慎(左)力捧余曼曼(左二)，謝和弦擔任嘉賓。(記者沈昱嘉...
梁軒安(右二)跟老婆蕭淑慎(左)力捧余曼曼(左二)，謝和弦擔任嘉賓。(記者沈昱嘉／攝影)
天心出席「最佳利益3」記者會，談黃子佼感到難過。(圖：群之噰傳播股份有限公司提供...
天心出席「最佳利益3」記者會，談黃子佼感到難過。(圖：群之噰傳播股份有限公司提供)

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