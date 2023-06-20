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黃子佼自剖心理變態 揭童年親睹母出軌

台灣新聞組／台北20日電
黃子佼遭爆料性騷擾道歉認錯，但情緒失控疑似自殘送醫。(本報資料照片)
黃子佼遭爆料性騷擾道歉認錯，但情緒失控疑似自殘送醫。(本報資料照片)

藝人黃子佼被指控性騷拍少女裸照，自拍影片坦承心理變態，全是因為童年傷痛加上成長過程中的陰影導致人格扭曲。

黃子佼表示，他自知做再多好事都無法彌補過錯，心裡的疙瘩一直都在，但他仍想分享為何自己會做出性騷行為的原因，他透露媽媽在他10歲時就出軌，當時他很黏媽媽，有一位開計程車的男人，有次帶他出去玩，媽媽和男人就在他身邊上床，對他而言是莫大衝擊，後來爸媽離婚，他在爸爸房間搜到色情片，當時就在心中種下變態的種子，後來又接觸到日本A片文化，長大進了演藝圈，做了一些很瞎的事，現在他覺得很瞎，但當時覺得很有快感，當然他知道現在道歉也已經來不及，受害者心裡已經留下陰影。

黃子佼坦承，國中時期覺得自己有點變態，和男同學有親密互動，覺得自己喜歡男生但也喜歡女生，後來變得比較跟男生接觸，因為哈日所以開始看A片：「裡面就真的有滿多變態的東西，然後我就開始試圖也想學習那些變態的內容。」

黃子佼說，他心情混亂，現在除了道歉乾脆玉石俱焚，至今不知道世界上到底有沒有原諒這件事。但他也向老婆孟耿如告白：「我沒有一天不愛你」及向女兒小玉米喊話「對不起，你還小，你不會記得這個父親，也蠻好的。」

「總之，我只是要說，請大家幫我照顧我想照顧的人，除了抱歉還是抱歉，對不起，但也來不及了齁，老婆，這輩子為什麼還會遇見你？如果沒有遇見你就算了。」黃子佼上傳3段影片後，約在19日下午1點左右，將3段影片全部刪除。

黃子佼 性騷 日本

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