嗑藥、出軌…黃子佼毀滅式爆料轟13藝人

大小S在被指控吸毒後，立刻同步於臉書發聲明否認。(本報資料照片)

黃子佼 被爆出性騷 ，他在直播中徹底暴走，除了承認性騷黑歷史，還把至少超過13位藝人全拖下水，包括大小S （徐熙媛、徐熙娣）、具俊曄、阿雅（柳翰雅）、范曉萱、周俊偉、曾國城、吳宗憲、夏宇童、唐綺陽、不具名好友及陶姓、賈姓女藝人等，他放話「我就是要說出來，我管你們去死。」擺明要一起玉石俱焚。

黃子佼在直播中表示，不理解為什麼有些人雖然不是性方面的犯罪，但照樣走紅過得好好的，像是大小S和具俊曄在韓國嗑藥，還半強迫拉他一起，吳宗憲身旁女伴一個接著一個等等，讓他價值觀錯亂，還有曾國城在中山堂後面喝酒抽菸等同破壞古蹟，夏宇童不承認跟他交往過，姓陶的寫分手信臭罵他，質疑唐綺陽難道沒有黑歷史，他直言這些藝人人氣旺、收視高，但大家都是假面，「我就是要說出來，我管你們去死。」另外還有圈內「好朋友，好兄弟」，他大爆對方婚內出軌，但「舞台劇一場接一場」，賈姓女藝人倒追他等等，流彈瘋狂掃射。

大小S昨透過經紀人發出聲明，表示對於黃子佼的不實指控深感遺憾，尤其是大S心臟不好，根本無法使用毒品，但念在過去多年情誼與黃子佼還在醫院急救，將對所有的不實指控保留法律追訴權，以法律捍衛自身的權益。阿雅也在微博表示將拿起法律武器保護捍衛自己的權益，拒絕陪葬。

另外吳宗憲也已請律師準備提告，吳宗憲說，本來還覺得黃子佼很可惜，認為犯錯了認錯就好，沒想到竟扯到他身上，「這下他在圈子混不下去了，莫名其妙罵了那麼多人。」唐綺陽認為黃子佼現在是「內心黑暗噴發」：「連我客觀講星象都被波及，這已經是心理出問題的病徵了，如能促使他就醫、得到醫治，這就是宇宙對他最大的善意。」被點名的賈姓女星賈永婕則表示和黃子佼真的沒有關聯，另一位賈靜雯則表示「我們不是當事人，希望受到創傷的人都能得到更多的愛和希望。」被影射的陶晶瑩，透過經紀人表示休假中，不便回應。