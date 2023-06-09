台名嘴朱學恒涉性騷被送「親藍名嘴」花籃 暫停所有節目

朱學恒涉嫌性騷擾。(本報資料照片)

國民黨 籍台北市議員鍾沛君前天揭露去年8月在某場飯局中，遭名嘴朱學恒強吻性騷擾 ，朱還稱「反正明天你也不會記得」，朱學恒昨更改YouTube頻道名稱「朱學恒的阿宅萬事通事務所」為「即日起無限期停止公眾活動」。電視台也證實，朱即日起請假，暫停所有節目通告。

此外，網紅「四叉貓」買花籃送給朱學恒，寫著大大四個字「親藍名嘴」，諷刺意味十足。「四叉貓」還稱老闆娘說整盆都是白蘭花和白玫瑰會很貴，所以選了最便宜2500元台幣的價位，請老闆娘幫忙搭配，「希望是藍中帶白」，剛才花籃已送達，「成品很漂亮我很滿意」。

鍾沛君揭發性騷擾後，朱學恒事後臉書上寫下「我的確犯錯，也會面對一切的後果，在此向所有被我冒犯的人道歉」，不久又改為「在此向鍾沛君議員和所有社會大眾道歉」，外界質疑受害人不只一人。

鍾沛君昨表示，請給她一點時間，昨排開工作，計畫跟家人相處，謝謝所有的鼓勵與指教，會整理好心情恢復工 作，絕不會懈怠市議員的責任。

蔣萬安昨聲援鍾沛君，表示對性騷擾是零容忍，絕不允許官官相護、包庇；性騷擾不分性別、年齡、場域，會將心比心、尊重受害者，期盼勇敢站出來安心訴說，錯不在受害者，不希望未來再發生，對加害者會嚴加查辦、追查到底。

國民黨議員徐巧芯昨發文為鍾沛君打氣，也表示與朱學恒有好交情，但他不該這麼做。不過，晚間她辦公室收到匿名花束，上面寫著「反正明天你也不會記得，裝醉的人永遠叫不醒」。徐巧芯說，「明明不是我騷擾鍾沛君，我也沒有喝醉酒，為什麼要這樣騷擾我？」她決定報警。