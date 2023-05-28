曾譯源氏物語 連戰表姊林文月90歲辭世

知名作家林文月26日辭世，享耆壽90歲。(本報資料照片)

知名作家林文月26日在加州 過世，享耆壽90歲。林文月身兼學者、作家與翻譯家身分，曾翻譯源氏物語、枕草子、和泉式部日記等多部日本 文學名著，也是前副總統連戰的表姊。連戰辦公室主任彭國省表示，連戰、連方瑀昨透過女兒連詠心得知此事，感到非常哀痛。

文化部長史哲昨聞訊深表哀悼與敬意，指林文月譯作為台日文學交流開拓新時代，散文與學術成就亦蔚為典範，其過世為台灣文壇一大憾事。

1933年生的林文月，母親連夏甸為連橫長女，故林文月為連橫的外孫女、連震東的外甥女，也是連戰的表姊。她出生於上海的日本租界，幼時受日本教育 啟蒙，小學遷居赴台後才開始接受中文教育，並取得台大中文系學士、碩士，曾赴日本京都大學人文科學研究所研究比較文學。之後任台大中文系教授，美國華盛頓大學、史丹福大學、柏克萊大學客座教授。

文化部指出，林文月著作跨及論述、散文與傳記，其中源氏物語為台灣日本古典文學翻譯經典。另著有京都一年、讀中文系的人、飲膳札記等，尤其飲膳札記一書記錄其在家宴請文壇朋友最經典的19道菜及與師友的相處，是台灣飲食文學先驅之一。

文化部說，林文月文字婉約清暢，淡雅純厚，白先勇稱其散文「筆意清暢，風格醇厚，寓人世的悲憫欣喜於平淡之中，字裡行間輻射溫暖與智慧的光芒。」曾獲行政院文化獎、國家文藝獎、中興文藝獎章、吳魯芹散文獎等。