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台籃壇首位歸化球星戴維斯 涉違家暴保護令交保

記者陳俊智、劉肇育／桃園15日電
球星戴維斯涉嫌違反家暴保護令被逮捕，13日經桃園地檢署複訊以10萬元台幣交保，步出地檢署時滿臉倦容，對事件低調不願多談。(記者陳俊智／攝影)
球星戴維斯涉嫌違反家暴保護令被逮捕，13日經桃園地檢署複訊以10萬元台幣交保，步出地檢署時滿臉倦容，對事件低調不願多談。(記者陳俊智／攝影)

PLG新北國王隊中鋒、台灣籃壇首位歸化球星戴維斯，12日晚上因與前妻在中壢分局青埔派出所前爭吵拉扯，遭指控違反家暴保護令，被警方依現行犯逮捕，經桃園地檢署複訊獲10萬元台幣（約3245美元）交保。

據悉，40歲的戴維斯與前妻結婚2年多，育有一女，夫妻離異後，雙方約定女兒輪流照顧，但因為雙方是感情不和離異，且鬧到申請家暴保護令，為了避免私下見面引紛爭，雙方約定在派出所前接送女兒。

12日晚上7時許，戴維斯與前妻因女兒照顧探視頻率在派出所門口爭吵，雙方意見不合，演變拉扯衝突，引起警方關注，戴也因此被控違反家暴令；桃園地檢署複訊後，13日下午4時命戴維斯10萬元交保。

新北國王發出聲明強調，經了解得知並無暴力相向的情事發生，球團也堅決反對任何家庭暴力及不法行為。

身為台灣籃壇史上首位歸化球員，戴維斯過去為中華隊立下不少汗馬功勞，並贏得「護國神Q」的稱號，之後他也以歸化球員身分加上對於台灣籃壇有特殊貢獻，而在PLG取得以本土球員出賽的特例，過去兩年更是新北國王能夠闖進季後賽的關鍵球員。

PLG執行長陳建州受訪時表示，目前正在釐清事情始末，也已經請聯盟的法務與球團法務對接，「這是家庭的事情，也關乎私領域，先讓戴維斯有點時間去處理，我們也會請聯盟和球團的法務協助。」

家暴 王能 國王隊

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