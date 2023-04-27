救國團名譽召集人李鍾桂失智 秘書槓堂姪吵監護權

李鍾桂。（本報資料照片）

國民黨 前副秘書長、救國團名譽召集人李鍾桂，近年健康不佳，生活無法自理，台北地方法院根據李先前簽立的書面資料，裁定受監護宣告，由李的堂姪任監護人，並指定李的貼身秘書范姜群麗為共同開具財產清冊之人，由於堂姪把李帶離原住家照護，范姜認為照護地點、方式，不符李的意願，因此提起抗告。

李鍾桂今年高齡84歲，丈夫為已故前司法院長施啟揚，兩人膝下無子；2019年施逝世後，四年來李的健康大不如前，罹患失智 症。

李鍾桂去年因新冠肺炎確診住院，狀況一度危急，因堂姪與過去長期照料李鍾桂的范姜群麗、施啟揚前幕僚閻冠志對其財產管理有歧見，向台北地方法院聲請監護宣告。

家事調查官訪視後，認為李姓堂姪與李鍾桂過去往來不密切，對李的病情、醫療方向，不像范姜群麗熟悉。李去年10月出院後，堂姪便將李接至母親住處。

法官認為，李姓堂姪聘看護照顧無重大疏失，難認定不適任監護人，范姜群麗與李鍾桂雖有舊識情誼，但對李的照顧方式有不同認知，且兩人非利害關係人，因此尊重李先前指定的人選，裁定其堂姪擔任監護人；范姜與閻男不服提抗告。

范姜群麗主張，李姓堂姪將李鍾桂帶至陌生地點，與外界隔絕，照護方式違反了李的意願，因此聲請暫時處分要求李姓堂姪應將李帶回原住處、交出健保 卡，共同決定聘請護理師、看護及醫療照顧方式，但也被法院裁定駁回。