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回歸上演飆分秀 林書豪轟38分創新高

記者曾思儒／桃園20日電
鋼鐵人隊林書豪（中）感冒缺陣2場，昨回歸比賽，轟下來台新高38分。(記者余承翰／攝影)
鋼鐵人隊林書豪（中）感冒缺陣2場，昨回歸比賽，轟下來台新高38分。(記者余承翰／攝影)

上周兩場主場比賽因感冒缺陣的高雄17直播鋼鐵人當家球星「哈佛小子」林書豪，昨天回歸上演飆分秀，面對桃園璞園領航猿轟下來台新高38分，第三節連飆5記三分彈更讓滿場4300名球迷歡聲雷動，最後率隊以99：86踢館成功，賞給主場的領航猿4連敗。

鋼鐵人上半場三分球18投僅5中，靠林書豪讀秒階段切入取分才以40：47緊咬比數；上半場拿12分的林書豪第三節火力全開，前5次外線出手都命中，包括8分32秒在身高213公分的領航猿洋將沃許本高舉雙手下飆進單節第4顆三分球，讓球迷歡聲震天，將領航猿主場化身「林家花園」。

第三節就轟下17分的林書豪提到，身體已沒大礙，且相較個人表現，他更希望外界看到教頭鄭志龍的帶隊能力，讓鋼鐵人每星期都有進步。

前幾場比賽就不斷肯定鄭志龍的他強調說：「我以前不會去亂誇一個教練，除非我真的相信一個教練是好的教練。」

昨天除林書豪三分球11投6中，鋼鐵人射手「男模」呂政儒也有8投6中的三分球演出；主場的領航猿球星盧峻翔雖轟進個人PLG新高30分，但球隊苦吞4連敗，讓他無奈說：「自己個人得分雖拿到新高，我更想要幫球隊贏球，輸球對氣勢很傷，要再想辦法回到年前的狀況。」

林書豪

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