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獨派大老辜寬敏97歲病逝 賴清德、陳建仁哀悼

台灣新聞組╱台北27日電
台灣制憲基金會董事長辜寬敏27日上午病逝　享耆壽97歲。(本報資料照片)
台灣制憲基金會董事長辜寬敏27日上午病逝　享耆壽97歲。(本報資料照片)

總統府資政辜寬敏今天上午8時55分辭世，享耆壽97歲。辜寬敏晚年成立台灣制憲基金會，以建構正常國家為目標，對於辜寬敏的辭世，台灣制憲基金會表示，其悼念場域將於設置完成後另行公告，開放社會各界追思。

據了解，辜寬敏被診斷肺腺癌已有一段時間，蔡英文總統也曾探望過他。辜寬敏今天上午8時55分在台北榮總辭世，家屬均隨侍在側。

副總統賴清德在臉書指出，他感到哀悼與不捨，這是國家的損失，也請家屬節哀保重。他說，台灣是辜老一生的牽掛，除了為政治理念奮鬥之外，只要對台灣好的事，都願意奉獻心力。辜老在故鄉鹿港設立「緊急救助專戶」，推動各種社會救助，是辜老在大家熟悉的政治之外，另一種疼惜台灣的方式。

賴清德表示，想起辜老一生為台灣奉獻，以及對政壇晚輩的照顧，心中萬分不捨。「請辜老安息，台灣就交給我們，我們會繼續守護台灣的民主、和平與繁榮。」

行政院長陳建仁今天也向辜寬敏的家人表達哀悼之意，他表示，辜寬敏與他的父親同為「台北高等學校」的校友，因為這層關係，過去與辜寬敏多有互動，「願辜老先生能永遠安息，而他的精神與風骨，也必能常存人心。」

辜寬敏出生於1926年10月15日，曾創設經營《臺灣春秋》、《日本文摘》等雜誌，並出資贊助日本台獨刊物《臺灣青年》。辜寬敏致力於推動台灣獨立運動，2008年曾參選民進黨主席，但以4萬8882票敗給蔡英文的7萬3865票。

台灣制憲基金會表示，辜寬敏自30餘歲起，超過半世紀時間，一心一意投入台灣獨立建國志業，包括1960年代在日本擔任台獨聯盟委員長時，發起二二八示威遊行；1990年代力勸彭明敏以民進黨籍身分參選總統，多次在美國重要媒體刊登意見廣告，表達台灣人心聲；他也當面向日本前首相安倍晉三表達台日關係密不可分想法，促成「台灣有事就是日本有事」概念；2020年發動台灣憲政史上首次制憲公投案，2021年號召百個團體組成台灣新線聯合陣線，推進台灣新憲法運動。

辜寬敏 日本 賴清德

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