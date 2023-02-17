賜死後遭起底 夏玉順爆逼空服員幫穿襪 機上大鬧

知名經紀人夏玉順。(本報資料照片)

近日因70年代男神偶像始祖劉文正 死訊真假與否鬧得沸沸揚揚的劉文正經紀人夏玉順，遭華航內部人士爆料，在今年1月29日搭華航CI004航班，自台北飛往舊金山 ，但他在飛機上吵鬧，逼空服員幫穿襪。機長在降落後，請舊金山當地警察 ，把夏玉順帶下飛機。

對此，華航證實該班機有發生旅客滋擾事件，不過並未證實該名旅客就是夏玉順，但記者獨家取得一段影片，發現夏玉順在華航班機上大聲喧譁，引來華航空服嚴聲斥責請他回座。

華航內部人士爆料，夏玉順在今年1月29日搭華航CI004航班，自台北飛往舊金山，但他在飛機上吵鬧，機長在降落後，請舊金山當地警察，把夏玉順帶下飛機。

該影片中夏玉順在航程間不停地在商務艙空間走動，並大聲喧嘩，表示自己被掉下來的鋼鐵砸到手，並不時對空服有些肢體動作，遭到空服斥責「不要手來腳來」。空服不斷安撫其就坐，但仍可見到夏非常躁動。

對此，記者致電夏玉順電話一直關機中，另支則響了10聲仍未能接通，未能取得其回應。

華航內部人士透露，空服經常在服勤時，遭到客人無理對待，但是華航管理高層從來都不關心員工權益受損，像是夏玉順這樣的客人，這樣的行為不是第一次，而是有好幾次了，但公司從來都沒有積極面對，把華航內部的管理，搞成白色恐怖一樣。原本夏玉順在客艙內滋擾的事情，沒什麼人提起，但是這兩天為了劉文正的新聞，吵得很熱，所以才又被空服員提起。

對此，華航並未證實該名乘客是否為夏玉順，不過華航表示，1月29日台北飛往舊金山CI004航班，的確有發生旅客滋擾事件，當班機組員安撫並制止滋擾旅客，後通報航警，航機降落後交由航警處理。

事後該位旅客來訊抱怨，搭機過程未受特別關照有所不滿；但也有多位同機旅客來訊反映，該位滋擾旅客已影響他人。經審慎釐清機組員相關報告及同機旅客佐證，機組員秉持一貫的服務精神對待每一位旅客，該滋擾旅客機上行徑實屬不當，影響機組員勤務及其他搭機旅客。公司已召開相關會議，將進一步依法採取行動。

華航強調，旅客在客艙內行為若妨礙機組員執行勤務，或不遵守機組員指示，公司可採取必要措施制止，包括對該旅客之禁制措施。「以客為尊」是華航秉持的服務精神，但在飛安第一的最高原則下，維護搭機旅客的權益、確保執勤同仁的職場安全及人格尊嚴也不容妥協。