星雲法師：我一個和尚要錢幹什麼 都捐了吧

佛光山開山宗長星雲法師5日圓寂。(本報資料照片)

台中市前市長胡志強6日在臉書貼文，聽聞星雲大師 圓寂，心情非常沈重，一夜難眠。

胡志強說，有次他在場，星雲大師突然問身邊人，「 我有沒有帳戶？有沒有錢？請你們查一下，若有錢，就都捐了吧！我一個和尚，要錢幹什麼！」

胡志強說，「大師走了，佛光山規模雖大，他頭上卻沒有一塊瓦，反而留下了無窮盡的開示與啓發。抬頭見到星與雲，我們對大師最真情的告別，就是讓他永遠活在我們心中！」「人生本是一場旅程，有起點，也有終點，大師走到彼岸，不是意外，他也早有準備，我們卻不願與他告別。他仁慈大度，化人無數。」胡表示承星雲大師恩德，是他座前的一粒沙子。

胡志強憶道，不論在台中或佛光山，最後這幾年他不良於行坐輪椅，不明於視卻不受限，在電梯口迎客聽聲問候，用餐時行止自然親切，似乎耳聰目明，一切如常，真是介於神人之間，唯人間大善能若此矣，這就是為人設想。

蔡英文總統感念星雲大師為國家、社會及佛教的奉獻，相信大師的慈悲友愛及「弘法利生」精神將永存世間。副總統賴清德也表示，星雲大師及其創辦的佛光山慈悲基金會、國際佛光會，多年來重視社會福利、教育推廣、人道救援，影響力遍布世界。

前總統馬英九 表示，他擔任法務部長時在監獄推動「短期出家」活動，讓受刑人在獄中遵守佛教戒律，星雲大師聽說台南外役監晨曦會宗教戒毒已有成效，立即向他表示：「我們佛光會也願意接受挑戰。」佛光會的加入讓台灣反毒、戒毒力量更上一層樓，他也從此與佛光會結善緣卅年。國民黨 主席朱立倫感謝星雲大師一生的慈悲奉獻，並提及星雲大師是忠貞的國民黨員，曾做過黨務顧問、中評委，始終堅持公平正直的態度；2015年星雲大師曾語重心長地呼籲，「要有信仰，黨健壯了，個人才有發展」，讓他始終記得這句話，要以「有黨無我」來自我惕勵。

民眾黨主席柯文哲表示，自己跟星雲大師接觸機會不少，最後一次去看他是2020年，當時星雲大師已經坐輪椅了，但每次去，大師都送他很多書。