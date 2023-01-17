換肝救不回 歌仔戲女星連明月病逝 享壽70歲

資深歌仔戲女星連明月病逝，享壽70歲。(本報資料照片)

資深歌仔戲女星連明月去年12月初一度傳出病危，隨後接受兒子捐肝，這段時間雖仍住加護病房觀察，據知恢復狀況不錯，無奈16日凌晨4點多因心臟積水，病情急轉直下，搶救1小時後宣告不治離世，享壽70歲，而連明月多年好友導演 李朝永接到噩耗，萬分悲痛，不捨道：「連明月姐姐剛剛凌晨0415急救1小時無效，去做天使了」。

連明月自3歲開始演歌仔戲，16歲隨劇團北上發展，先後加入「小明明歌劇團」、「葉青歌仔戲團」等而打開知名度。已淡出歌仔戲圈的她，上個月初傳出陷入昏迷且病危，經過換肝手術 後，導演李朝永表示：「手術順利， 人也平安」，沒想到16日卻傳來噩耗，資深演員林秀芳在臉書 哀傷發文：「阿姐，你一路好走，無痛無煩惱了」。

消息傳來，導演李朝永也證實噩耗，透露「連明月心臟不好，實在撐不過了，醫療團隊也真的很盡力了」，而「阿姑」周遊得知消息後，萬分不捨地說：「非常非常非常難過，讚賞連明月是很敬業、很有才華的演員」，好友郭美珠也在臉書發文哀悼：「好了，離開你的種種不愉快不快樂不順心，身體上的疼痛，都好了，跟著佛祖到極樂世界，過著和幸福的日子，花開見佛，一路走好」，令人鼻酸。