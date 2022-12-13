兒捐肝救不回 聽海作詞人林秋離病逝

熊美玲(左)強忍悲痛為病逝的老公林秋離處理後事。（圖：摘自臉書）

時任台灣海蝶音樂董事長的知名音樂人林秋離11日病逝，享壽62歲，遺孀熊美玲心痛不已，只能強忍悲痛處理後事。她的友人稍早表示林秋離的肝臟移植手術 非常複雜，術後清醒且有好轉跡象，但是因為凝血功能出了問題於11日下午離世。

林秋離罹患肝硬化、肝癌、血管堵塞和右腿蜂窩性組織炎，大兒子雨果捐肝救父，於11月29日進行肝臟移植手術，經歷14小時手術之後送進加護病房觀察。豈料他在12月3日晚間緊急二度動刀，熊美玲當時透過臉書 發文分享老公病況「凝血功能很不好、黃膽指數 高，令人好憂心」，親友及粉絲紛紛留言集氣。

熊美玲8日發文：「秋離老師需要朋友們持續的祝福，相關指數略略下降期望慢慢平穩。」原先以為狀況已經好轉，沒想到凝血功能仍有問題病逝。

林秋離的兒子雨果發文：「我有很多：那些來不及說的話，還沒學完的音樂知識，還沒出發的家族旅行，還沒抱到的孫子，很多，真的很多。」「先讓老師瀟灑的走吧，以他最動人的姿態幫我們探路。我的肝將為了他重新長回原本90％的大小，到了那時，我爸爸將再次與我同在。」

林俊傑獲知恩師林秋離病逝後相當不捨，痛心表示：「謝謝你，秋離老師，希望你帶著美好的回憶上路，一路上也帶著家人朋友們給予你的滿滿的愛。」「我音樂世界裡的英雄，林秋離老師，一路好走！」

林秋離是台灣著名作詞家、唱片製作人，填詞代表作有黃鶯鶯的「哭砂」、張惠妹的「剪愛」、「聽海」、劉德華的「 謝謝你的愛 」、張清芳的「我還年輕」、阿杜的「天黑」、林俊傑的「曹操」、「不為誰而作的歌」等。